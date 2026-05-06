En el marco del Día Internacional de la Enfermería, que se celebra el 12 de mayo, el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba vuelve a poner en marcha, como en mayo de 2025, el espacio de visibilidad y divulgación de los cuidados enfermeros ‘Pregunta a Tu Enfermera’, como hará toda la Organización Colegial de Enfermería española en esta jornada. Si el pasado año se instaló en el Paseo de la Victoria de la capital cordobesa, en esta ocasión se ubicará en la zona de Nuevo Poniente, en Poniente Sur, en el bulevar peatonal de la calle Escritora María Teresa de León, a la altura de la sede del Colegio. Aquí, ciudadanos de todas las edades podrán, a través de una gran carpa y de distintos stands, talleres prácticos y actividades lúdicas, acceder a información y consejos para su salud y bienestar de la mano de enfermeras cordobesas, desde las 10.00 a las 19.00 horas.

En concreto, la cita reunirá a enfermeras de distintos ámbitos y especialidades en una propuesta dinámica, cercana y participativa cuyo objetivo principal es informar, prevenir y promover hábitos de vida saludables a través de talleres prácticos y espacios divulgativos; así como acercar la figura de las enfermeras y dar a conocer el Colegio a la población.

El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba desarrollará el 12 de mayo un evento a pie de calle. / Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba

Entre otras cuestiones, los cordobeses podrán jugar de nuevo, durante toda la jornada, a una renovada Ruleta Enfermera, en la que los participantes pueden optar a varios regalos – bolsa obsequio tras responder a un grupo de preguntas -correspondiente a cada apartado de la ruleta- y demostrar cuánto saben sobre la profesión enfermera, sobre hábitos de vida saludable, y sobre lo que sí se puede hacer para mejorar la salud y lo que no es recomendable. Asimismo, podrán trasladar tanto a las enfermeras presentes, como a través de un gran panel ubicado al efecto, todo tipo de preguntas relacionadas con la salud.

Este espacio cuenta con la colaboración de las principales entidades sanitarias de la provincia, como el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Córdoba; los hospitales Universitario Reina Sofía de Córdoba -que participa en el año en el que celebra su 50 Aniversario-, San Juan de Dios, Quirónsalud y Cruz Roja de Córdoba; el Distrito sanitario Córdoba-Guadalquivir y las áreas de Gestión Sanitaria Norte y Sur de Córdoba, de atención primaria; el Centro de Transfusión Tejidos y Células de Córdoba; y el Consejo General de Enfermería de España (CGE) y el Consejo Andaluz de Enfermería (CAE).

Actividades, juegos y regalos

Durante la jornada de mañana, y tras la inauguración oficial, los asistentes -entre ellos visitas concertadas de centros educativos- podrán disfrutar de iniciativas especialmente orientadas a la infancia, la juventud, la familia y la promoción de hábitos saludables, con propuestas como una ludoteca emocional para aprender a gestionar sentimientos desde edades tempranas, y consejos sobre alimentación equilibrada, actividad física y descanso saludable, de la mano de enfermeras referentes escolares. Asimismo, enfermeras especialistas en Pediatría abordarán temas de gran interés como las urgencias pediátricas y la denominada alimentación complementaria Baby-Led Weaning (BLW) en bebés; mientras que enfermeras especialistas en Ginecología y Obstetricia o matronas ofrecerán orientación a las mujeres sobre su salud sexual y reproductiva a lo largo de las distintas etapas de su vida, como también lo harán a lo largo de la jornada de la tarde.

Además, enfermeras del Centro de Transfusión Tejidos y Células de Córdoba impartirán un taller sobre donación de sangre, que se repetirá de nuevo por la tarde; y los ciudadanos interesados también podrán donar sangre a lo largo de la jornada en un vehículo equipado que este Centro trasladará al evento.

Cartel del evento. / Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba

Ya por la tarde, a partir de las 17.00 horas, enfermeras especialistas en Familiar y Comunitaria desarrollarán un amplio abanico de actividades para aprender a calcular el riesgo cardiovascular, información sobre vacunación en adultos, y sobre detección precoz de enfermedades. También enfermeras especialistas en Pediatría impartirán talleres centrados en la lactancia materna y en la prevención de atragantamientos infantiles, mientras que un equipo de Emergencias Sanitarias 061 ofrecerá formación básica en reanimación cardiopulmonar (RCP), una herramienta esencial que puede salvar vidas. La salud mental tendrá igualmente un espacio destacado, ya que enfermeras especialistas en Salud Mental explicarán la mejor manera de manejar la ansiedad y controlar los impulsos, y eliminarán mitos en torno a la tristeza y la depresión.

«Se trata de una jornada abierta, útil y atractiva, diseñada para que cordobeses de todas las edades aprendan, participen y cuenten con herramientas prácticas para cuidar mejor de sí mismos y de los demás», explica la presidenta del Colegio de Enfermería de Córdoba, Natalia Pérez.

Consulta aquí el programa completo en el enlace.