Las matronas de Córdoba reivindican su papel integral en la salud femenina más allá del paritorio

El cuidado de la salud femenina en la provincia de Córdoba se prepara para vivir una jornada de puertas abiertas que busca derribar prejuicios y visibilizar una labor asistencial a menudo desconocida por el gran público. El grupo de trabajo de matronas del Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba ha impulsado la organización de las Jornadas de Salud del Área Sanitaria Norte, una iniciativa que, bajo el título ‘Conectando etapas: adolescencia y madurez’, convertirá a la localidad de Peñarroya-Pueblonuevo en el epicentro de la divulgación sanitaria el próximo 29 de abril. La cita, que se desarrollará entre las 10.00 y las 13.00 horas en la Casa de la Cultura, nace con la vocación de demostrar que la enfermera especialista en Ginecología y Obstetricia es una figura de referencia constante desde la juventud hasta la edad avanzada.

El evento cuenta con una sólida red de apoyos institucionales que subraya la importancia social de la propuesta, destacando la colaboración del Instituto Andaluz de la Mujer, la Diputación de Córdoba y el propio Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo, además del respaldo de colectivos locales como el Consejo Comarcal de la Mujer del Guadiato. Esta suma de esfuerzos tiene como objetivo primordial que las mujeres del norte de la provincia identifiquen a la matrona como la profesional que las acompaña en hitos tan distintos como la menarquia o la menopausia, desempeñando su labor tanto en los centros de salud de atención primaria como en el entorno hospitalario.

Cartel de las jornadas. / Colegio de la Enfermería de Córdoba

La programación académica y divulgativa se ha diseñado para ser dinámica y participativa, alejándose de las ponencias magistrales para apostar por el contacto directo. En este sentido, las matronas del Hospital del Valle de Los Pedroches, Teresa Gómez y Verónica Caballero, serán las encargadas de conducir dos talleres de alto impacto social. El primero de ellos se centrará en los hábitos de vida saludable durante la madurez, mientras que el segundo abordará la compleja relación entre la sexualidad, la salud y el impacto de las redes sociales, una temática de especial relevancia para los grupos de jóvenes de centros educativos que se sumarán al encuentro junto a diversas asociaciones de mujeres de la comarca.

La inauguración institucional de estas jornadas servirá para dar voz a las principales responsables de las políticas de igualdad y salud en la zona. Está prevista la intervención de Rosario Alarcón, directora del IAM en Córdoba; Auxiliadora Moreno, diputada de Igualdad y Cooperación; María Victoria Paterna, alcaldesa del municipio anfitrión; y Natalia Pérez, presidenta del Colegio de Enfermería de Córdoba. Todas ellas arroparán un encuentro que finalizará con un brunch saludable, concebido como un foro informal donde mujeres de distintas generaciones podrán compartir sus experiencias de vida y resolver dudas en un ambiente distendido junto a las profesionales.

En última instancia, estas jornadas pretenden consolidar una nueva percepción ciudadana sobre esta especialidad enfermera. Como bien explica Raquel Rodríguez, matrona vinculada al Área Norte, el propósito fundamental es que la población femenina reconozca el asesoramiento y el cuidado experto que estas profesionales ofrecen en todo lo relacionado con la salud sexual y reproductiva. Al final del día, el mensaje que estas especialistas quieren trasladar a la comarca del Guadiato es que la matrona es una aliada estratégica para la salud pública que vigila, protege y empodera a la mujer en cada uno de los ciclos que atraviesa su cuerpo.