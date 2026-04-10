Cuidadores familiares de pacientes con cáncer contarán con nuevos recursos de apoyo

Cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer, su vida cambia de golpe, sin tiempo para asimilarlo. Pero también lo hace la de quienes están a su lado. Madres y padres, hijas e hijos, parejas o amigos que, sin preparación previa y de un día para otro, asumen el papel de personas cuidadoras mientras intentan seguir adelante con su propia vida. Su labor es imprescindible, aunque muchas veces invisible.

En España, donde se diagnostica un caso de cáncer cada dos minutos y donde cientos de miles de personas conviven con esta enfermedad, prestar cuidados en el entorno familiar implica mucho más de lo que se ve. Es acompañar a consultas médicas y gestionar tratamientos, pero también sostener emocionalmente, reorganizar la vida diaria y, en muchas ocasiones, relegar las propias necesidades, hasta el punto de enfrentarse a un desgaste físico, emocional y psicosocial que, a menudo, no recibe atención. De ahí la importancia de iniciativas como “Cuidando de quien cuida”, impulsada por la Asociación Española Contra el Cáncer y con el apoyo de Cinfa, para mejorar la calidad de vida de las personas cuidadoras de pacientes oncológicos en el entorno familiar.

El programa “Cuidando de quien cuida” ofrece apoyo gratuito integral a personas cuidadoras de pacientes oncológicos / Asociación Española Contra el Cáncer

“Cuidando de quien cuida”: apoyo integral

Este programa, de ámbito nacional, ofrece un ecosistema de servicios profesionales gratuitos pensado para acompañar, proteger y reforzar a quienes asumen este rol. Parte de una valoración integral de cada persona cuidadora, con el objetivo de identificar sus necesidades emocionales, sociales, informativas o prácticas y orientarlas hacia los recursos más adecuados en cada caso.

Entre estos recursos destacan la atención psicológica —el servicio más demandado—, el acompañamiento social y el acceso a contenidos informativos adaptados, como videoblogs, podcasts, ebooks o talleres online. No en vano, en los dos últimos años la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a más de 60.000 familiares cuidadores, principalmente mujeres entre 45 y 54 años, ofreciéndoles atención psicológica, social y sanitaria.

En concreto, el programa ofrece apoyo emocional, orientación y recursos para afrontar el impacto del diagnóstico del cáncer y los cambios que genera en la vida cotidiana. Se abordan aspectos como la gestión del estrés y la incertidumbre, el acompañamiento emocional, la mejora de la comunicación con el paciente para fortalecer el apoyo mutuo o el respaldo para asumir nuevas responsabilidades sin descuidar el propio bienestar.

Junto a las intervenciones individuales, a través de consultas, seguimiento y orientación personalizada, “Cuidando de quien cuida” también promueve talleres, sesiones grupales y espacios de encuentro donde compartir experiencias con otras personas que atraviesan situaciones similares.

Un espacio para respirar

Pero la alianza entre ambas entidades no se queda aquí. Cinfa apoyará también la creación de un espacio pionero: el “Espacio Abierto - Asociación Española Contra el Cáncer”, que abrirá sus puertas en Pamplona en 2027.

Este centro nace con el objetivo de convertirse en un entorno de referencia para pacientes y familiares, un lugar pensado para ofrecer respiro, cuidado y acompañamiento integral. En él se centralizarán servicios gratuitos como la atención psicológica y social, programas de ejercicio físico, fisioterapia, asesoramiento nutricional, ayuda a domicilio o alojamiento temporal para familias desplazadas para recibir tratamiento.

El “Espacio Abierto” también será un punto de encuentro con la comunidad, el voluntariado y la investigación, con el objetivo de convertirse en un referente en el cuidado oncológico, donde el bienestar integral de los pacientes y sus cuidadores sea la prioridad.

“Queremos acoger a las personas cuidadoras y acompañarlas en la vivencia de la enfermedad, favoreciendo su bienestar y mitigando el impacto en su calidad de vida que conlleva el rol de cuidados”, señala Silvia Azpilicueta, gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra.

Cinfa apoyará la creación del “Espacio Abierto - Asociación Española Contra el Cáncer”, que abrirá sus puertas en Pamplona en 2027. / Asociación Española Contra el Cáncer

Red de centros de cuidado

“Nuestra idea es que este modelo se extienda a otras comunidades, ofreciendo atención humanizada al mayor número posible de pacientes y familiares cuidadores”, añade. De esta manera, se apuesta por crear una red de centros en el territorio nacional, adecuados y alineados con las nuevas necesidades, con un enfoque integral que promueva la implicación y participación de la sociedad en su conjunto.

El apoyo de Cinfa a la Asociación Española Contra el Cáncer se enmarca en el movimiento Cinfa por los cuidados, una iniciativa con la que la compañía visibiliza y reconoce la labor de quienes cuidan, al tiempo que impulsa recursos para mejorar su bienestar. En este contexto se desarrollan proyectos como La voz del paciente, La mirada del paciente, CinfaTeaming, Ellas Cuentan o el Observatorio Cinfa de los cuidados.

Para Enrique Ordieres, presidente de Grupo Cinfa, estas iniciativas “conectan de forma genuina con el propósito de la compañía de estar cerca de los pacientes y sus familias desde la escucha, la empatía y la ayuda. De este modo, avanzamos hacia un modelo de cuidados más humano, que integra al paciente y a su entorno, cuya labor silenciosa y esencial merece ser reconocida y apoyada”.

Cinfa recoge testimonios de personas cuidadoras de familiares mayores en el marco de su movimiento Cinfa por los cuidados / Asociación Española Contra el Cáncer

Comparte tu testimonio En una sociedad que envejece, cuidar de nuestros mayores forma parte de la realidad cotidiana de miles de familias. Detrás de cada cuidador hay una historia marcada por el compromiso y el cariño, pero también por los retos de asumir nuevas responsabilidades y encontrar equilibrio con la propia vida. Dar voz a estas experiencias es clave no solo para reconocer su valor, sino también para generar apoyo entre quienes atraviesan situaciones similares. Por ello, Cinfa, dentro de su movimiento por los cuidados, impulsa la recogida de testimonios para visibilizar la realidad del cuidado en el entorno familiar y reforzar una red basada en la empatía y el reconocimiento. Si cuidas de un familiar mayor y quieres compartir tu experiencia, puedes escribir a: cuidados@cinfa.com

Asociación Española Contra el Cáncer La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer en España desde hace más de 70 años, con una red de más de 35.000 voluntarios y 1.200 profesionales que acompañan a pacientes y familiares durante todo el proceso, ofreciendo apoyo integral e impulsando la investigación oncológica. Solo en 2024, atendió a más de 86.000 personas. La entidad facilita múltiples vías para que las personas cuidadoras lleguen a sus servicios: Canal telefónico Infocáncer (900 100 036)

Web (www.contraelcancer.es)

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