Novartis reconocida como la compañía farmacéutica con mejor reputación en España
La 11ª edición del Ranking Reputacional Merco Salud reconoce a Novartis en primera posición dentro del ranking de las cien compañías farmacéuticas con mejor reputación en España
Novartis ha sido reconocida como la compañía farmacéutica con mejor reputación sanitaria en España según la 11ª edición del Ranking Reputacional Merco Salud, avalado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco).
Más allá de la clasificación general, el informe de Merco Salud 2025 ha destacado el liderazgo de Novartis en dos especialidades clínicas de alto impacto para la sociedad española: Cardiología y Neurología, situándola como la compañía farmacéutica con mayor reputación y más innovadora.
El reconocimiento como líder en Cardiología cobra una relevancia vital en el contexto demográfico actual, dado que las enfermedades cardiovasculares continúan siendo una de las principales causas de muerte en España. Del mismo modo, en Neurología, subraya la capacidad de Novartis para dar respuesta a enfermedades complejas del sistema nervioso central, un área donde la demanda de soluciones innovadoras es creciente en el país debido a la prevalencia de enfermedades neurodegenerativas y crónicas como la Esclerosis Múltiple.
Guiados por el propósito de "reimaginar la medicina para mejorar y prolongar la vida de las personas", la reputación de Novartis se sustenta en una sólida huella de innovación, investigación y desarrollo en el país. En la actualidad, la compañía ha impulsado más de 270 ensayos clínicos en España con la participación de más de 7.400 pacientes, centrando su innovación en el potencial de plataformas de investigación de última generación como son la terapia génica o celular, la tecnología ARN y la terapia con radioligandos.
