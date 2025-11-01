La secretaria de Estado de Economía Social visita el centro logístico de Bidafarma en Leganés

Amparo Merino, secretaria de Estado de Economía Social, ha visitado el centro logístico de Bidafarma en Leganés. Amparo Merino pudo conocer de primera mano el servicio que esta cooperativa de distribución presta a las farmacias españolas, ha señalado Bidafarma en un comunicado.

De esta manera, Bidafarma, como empresa de economía social sanitaria, con presencia en toda España y también en Córdoba, "garantiza la equidad en el acceso de la ciudadanía a los medicamentos que necesita", subraya esta firma.

Visita de la Secretaria de Estado de Economía Social al almacén de Bidafarma. / CÓRDOBA

La secretaria de Estado estuvo acompañada en su visita por el presidente de Bidafarma, Antonio Mingorance, junto a otros miembros del Consejo Rector de la cooperativa y responsables técnicos de la misma. También asistió a este encuentro, junto a Merino, Jaime Iglesias, comisionado general de Economía Social.