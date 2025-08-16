Así es la técnica que salva la vida cuando un niño se ahoga

El Colegio de Enfermería de Córdoba ha difundido un vídeo con carácter divulgativo a través de sus redes sociales, protagonizado por la enfermera Lucía Álvarez, que en apenas 3 minutos 45 segundos explica cómo enfrentarse a un caso de ahogamiento de un pequeño.

Los grupos de edad con más riesgo

La propia enfermera, en declaraciones a CÓRDOBA SALUD, recuerda la importancia de que se conozca qué debe hacerse mientras que, no hay que olvidarlo, alguien llama paralelamente al 112 y acuden los especialistas en estas emergencias.

Al respecto, Lucía Álvarez señala cómo los dos grupos de edad con más accidentes mortales por ahogamiento en España lo conforman los menores entre 1 y 4 años, que precisan una vigilancia continua cuando están en el agua, y los de entre 15 y 19 años, quizá por encontrarse en una edad en donde, en general, se asumen excesivos riesgos en sus actividades. Más aún, en casi todos los países del mundo los ahogamientos están entre las 10 primeras causas de muerte entre niños y jóvenes. Curiosamente, los varones suelen sufrir más accidentes por ahogamiento que las mujeres en estas edades en proporción de uno a cinco, explica la enfermera a este suplemento.

Detectar el problema y afrontarlo

El vídeo, que como ya se ha avanzado se ha subido recientemente a los perfiles de X, Instagram y Facebook del Colegio de Enfermería, arranca recordando la postura que suele adoptar en el agua el niño tras sufrir el ahogamiento y que puede malinterpretarse como un juego (inerte y con los brazos extendidos), explica cómo una vez sacado del agua se identifica si el pequeño ahogado tiene conciencia y si respira usando con la maniobra frente-mentón o la de tracción mandibular.

También el vídeo del Colegio de Enfermería da cuenta de cómo realizar las primeras cinco respiraciones de rescate y, a renglón seguido, quince compresiones torácicas a la altura del tercio inferior del esternón, alternando a partir de entonces dos respiraciones de rescate y las quince compresiones torácicas hasta sacar al pequeño de la parada cardiorrespiratoria (PCR), todo ello mientras se espera la llegada de los expertos de emergencia del 112.