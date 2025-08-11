Así es la limpieza con huevo para ‘quitar el mal de ojo’ y ‘tratar’ un orzuelo”

Belén (santobelen_), creadora de contenido en redes, asegura que “jamás en la vida he tenido yo uno así” en referencia al orzuelo que le ha salido en el ojo. Después de cuatro días “echándome antibióticos en los ojos y no he bajado nada”, se decidía a probar algo muy distinto a la medicina: una limpieza con huevo para “quitar el mal de ojo”.

“Algo me dice que tengo una mal de ojo, dios, así que vamos a hacer una limpieza de huevo que ya me hice hace tiempo y creo que funcionó”, explica al comienzo del vídeo.

En su grabación, Belén muestra cómo comienza “desde la cabeza” y se pasa el huevo “por todo el cuerpo” mientras repite “fuera malas energías, fuera malas vibras”.

Después lo coloca en un vaso con agua hasta la mitad, lo rompe y lo deja reposar para que (según cree) las malas energías “se bajen” al fondo. Lo tapa “para que no se vayan las malas vibras” y, pasado un tiempo, lo tira al váter “mirando hacia atrás”. Para ella, si en el huevo aparecen “cacharrincias hacia arriba” significa que sí hay mal de ojo.

Qué dice la ciencia sobre el tratamiento del orzuelo

Más allá de creencias y supersticiones, los especialistas en salud insisten en que un orzuelo es una infección localizada en el párpado que se diagnostica fácilmente con un examen ocular. De acuerdo con Mayo Clinic, “en la mayoría de los casos, un orzuelo no requiere un tratamiento específico, pero el uso de compresas tibias puede acelerar la curación”.

El organismo médico también explica que el orzuelo suele desaparecer por sí solo, aunque las recurrencias son frecuentes. En casos persistentes “el médico puede recetar gotas antibióticas o un ungüento antibiótico tópico… y si la infección se propaga, antibióticos en tabletas”. Incluso, si no mejora, es posible realizar “un corte pequeño en el orzuelo para drenar el pus”.

Para aliviar las molestias y favorecer la recuperación de un orzuelo, Mayo Clinic recomienda no tocarlo ni intentar reventarlo para evitar que la infección se propague.

También aconseja lavar el párpado afectado con jabón suave y agua, aplicar una toalla tibia sobre el ojo cerrado durante cinco a diez minutos un par de veces al día, mantener el ojo limpio sin usar maquillaje hasta que se cure por completo y evitar el uso de lentes de contacto mientras dure la infección.