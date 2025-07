La ruptura de la rutina que conlleva el necesario y beneficioso cambio de hábitos durante las vacaciones también puede suponer el descuido de algunas de nuestras costumbres que deberían mantenerse durante todo el año. Pasamos más tiempo en la calle, hacemos más comidas fuera de casa y consumimos más productos ‘poco saludables’, perjudicando y empeorando nuestra salud bucodental si no se siguen una serie de recomendaciones.

A partir del 15 de julio se puede consultar en la web del colegio la lista de clínicas dentales abiertas en verano.

En primer lugar, debemos saber que el aumento de las temperaturas puede afectar a la salud bucodental, ya que en la cavidad oral conviven millones de bacterias. En condiciones habituales, predominan las bacterias ‘amigas’, manteniendo bajo control a las bacterias que producen patologías. Cuando ocurren determinadas circunstancias, como por ejemplo el aumento de la temperatura y la deshidratación, este equilibrio puede verse alterado, dando lugar a un incremento de las bacterias patógenas que son responsables de algunas enfermedades como la caries, la periodontitis y la halitosis (mal aliento). Esto, unido al cambio de hábitos en la higiene bucodental, puede agravar el estado de nuestra salud oral.

Este verano sonríe y relájate, pero con tu salud bucodental no bajes la guardia siguiendo unos sencillos consejos del Colegio de Dentistas de Córdoba para mantenerla:

Cuida tu higiene bucodental

Aunque sea más complicado por el cambio de rutina, hay que mantener el hábito de cepillarse los dientes, al menos, tres veces al día (durante dos minutos) con pasta fluorada y usar seda o cepillo interdental por la noche. Si no es posible cepillarse los dientes al terminar de comer, la mejor opción es enjuagarse bien la boca con agua y masticar chicle sin azúcar con xilitol durante 20 minutos, ya que produce saliva y ayuda a la limpieza, pero hay que recordar que ningún chicle o alimento, por muy sano que sea, sustituye al cepillado.

Cuidado de la higiene bucodental. / Codecor

No descuides ni abandones los tratamientos bucodentales

Durante el periodo estival, debes mantener las citas con tu dentista para las revisiones que tengas agendadas y, si utilizas férulas de descarga para el bruxismo o de ortodoncia, debes seguir usándolas durante las horas que te haya recomendado. A veces, sobre todo los más pequeños y adolescentes, pierden esta férula o dispositivos de ortodoncia: debes acudir lo antes posible a una clínica dental para reponerla.

En verano no bajes la guardia y continúa con el tratamiento. / Codecor

Limita el consumo de bebidas alcohólicas, azucaradas y carbonatadas

Ya que su gran contenido en azúcar daña los dientes y, al ser en su mayoría ácidas, elevan los niveles de ácidos que dañan el esmalte, favoreciendo la aparición de caries y pudiendo perjudicar al esmalte dental. Una hidratación correcta, con dos litros de agua al día, contrarrestará los efectos perjudiciales de este tipo de bebidas y el flujo y la calidad de la saliva serán las óptimas.

Desde el colegio recomiendan limitar el consumo de bebidas alcohólicas, azucaradas y carbonatadas. / Codecor

Si realizas deporte, usa protectores bucales

Durante el verano se incrementa la práctica de deportes, juegos al aire libre, uso de bicicleta, patinete, juegos acuáticos, etc., siendo más frecuentes los traumatismos y fracturas en dientes, especialmente en la población infantil, en la que dichas lesiones aumentan cerca de un 30%, produciéndose un pico de mayor prevalencia de fracturas dentales entre los siete y doce años. Por ello, es recomendable utilizar un protector bucal si se realizan deportes de contacto y en determinadas circunstancias en la que la oclusión está alterada, ya que su uso previene gran parte de los problemas traumáticos. Es muy importante acudir de inmediato a una clínica dental si se ha sufrido un traumatismo dental, aunque el diente no esté fracturado, porque pueden existir otros tipos de daños (por ejemplo, en la raíz del diente o en los huesos de la mandíbula) que no se aprecian a simple vista. El dentista podrá valorar la gravedad del golpe y si hay daños imperceptibles que puedan afectar incluso a los dientes próximos. La rapidez en su intervención marca la diferencia entre poder salvar un diente o no pudiendo prevenir, incluso, el desvío de asimetría facial por golpes, sobre todo si estos ocurren durante el crecimiento, pues estos golpes pueden afectar el desarrollo de los huesos faciales y provocar diferencias en la forma de ambos lados de la cara en el caso de menores.

Se recomienda tener protección bucal mientras se realiza deporte. / Codecor

Usa protector labial

Tan importante es usar protección solar para nuestra piel, como evitar las quemaduras del sol en los labios, ya que pueden derivar en lesiones cancerígenas.

Uso de protección solar para los labios. / Codecor

Aprovecha para visitar a tu dentista

Es recomendable que, al menos, una vez al año te realices una revisión bucodental con el fin de que no se agraven las patologías que pudieras padecer. Si durante el invierno tienes menos tiempo para ir al dentista, el periodo de vacaciones, en el que disponemos de más tiempo libre, se convierte en el momento idóneo para hacernos una revisión que evitará dolores, complicaciones y gastos en un futuro.

Visita al dentista durante el verano. / Codecor

Y recuerda

- La hidratación es muy importante durante todo el año, pero especialmente en los meses de calor porque una boca seca es más proclive a infectarse e inflamarse al segregar menos saliva. Las altas temperaturas pueden originar deshidratación de las mucosas orales si no se tiene la precaución de rehidratarse continuamente tomando abundante agua. En una boca seca, con poca saliva, su equilibrio se altera, produciéndose un aumento de bacterias patógenas que pueden provocar caries, enfermedades periodontales y/o halitosis.

La hidratación es importante para la salud oral. / Codecor

- Cuida lo que comes y apuesta por una dieta sana rica en verduras, hortalizas y frutas de alto contenido hídrico que, junto con el aporte del agua, te ayudarán a estar perfectamente hidratado. Una dieta equilibrada, unida a una correcta hidratación, es importante en todo momento del año, pero es clave en verano. Los cambios dietéticos, con un aumento de bebidas carbonatadas, azúcares y un incremento del picoteo entre horas afecta, no solamente a la salud general, sino también a la bucodental en particular porque favorece la desmineralización del esmalte aumentando el riesgo de erosión, caries y sensibilidad dental. Una dieta inadecuada, y más aún en una boca seca, también aumenta el mal aliento o halitosis.

- Helados, sí, pero mantén la rutina y hábitos de higiene bucodental cuando lo hagas y evita aquellos con muchos 'toppings', que multiplican aún más los azúcares y se adhieren a los dientes. Los helados y los demás alimentos o bebidas frías no suponen ningún problema para la salud oral en condiciones normales, si bien, algunas personas que ya tenían problemas de sensibilidad dental pueden ver aumentado el dolor como consecuencia de estos estímulos fríos. Pero no son los helados los responsables de ello, por el contrario, lo que hacen es evidenciar el problema que ya existía previamente. En estos casos hay que consultar a un dentista para averiguar la causa y tratarla cuanto antes.

- En caso de pérdida de un diente como consecuencia de un golpe, intenta reponérselo suavemente y, si no lo consigues, debes conservarlo, sin lavarlo, en suero salino, o en su defecto agua, agua con sal o leche. Si el niño es mayor, la mejor opción es que lo mantenga en la saliva de su boca. Sujeta el diente por la corona (nunca por la raíz) y acude de forma urgente a un dentista que llevará a cabo el tratamiento más adecuado.

En verano son más frecuentes los traumatismos bucodentales, sobre todo en niños.

Cuidado de la alimentación durante el verano. / Codecor

- En verano debes continuar con tu tratamiento bucodental, ya que la mayoría (empastes, limpiezas, prótesis, endodoncias, etc.), se pueden realizar y en ellos no influye para nada la temperatura. En el caso de determinados tratamientos quirúrgicos (extracciones, cirugía periodontal o cirugía de implantes), la única precaución que debemos tomar es no exponernos a una fuente de calor directa de forma prolongada en los primeros días, es decir, no tomar el sol directamente, aunque, bien es cierto, que ello dependerá del grado de la intervención que nos hayamos realizado. Será tu dentista el que te informe de las precauciones que debes seguir en esos casos.

- A la vuelta de las vacaciones visita a tu dentista para realizarte una revisión y confirmar que todo está en perfecto estado.

- A partir del 15 de julio, entra en www.colegiodentistascordoba.es para consultar el listado de clínicas dentales abiertas durante el periodo estival y síguenos en nuestras redes sociales.

¿Cómo puedo obtener más información?