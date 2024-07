Estos son los síntomas del corte de digestión y así puedes prevenirlo

El corte de digestión es, probablemente, el topic sanitario más mencionado en las conversaciones entre padres e hijos en las playas españolas. ¿A quién no le ha dicho su madre alguna vez que no se meta en el agua para evitar un corte de digestión? Si bien es cierto que es un riesgo real, cabe conocer bien este problema digestivo para evitar que nos ocurra y poder bañarnos tranquilos. Y no solo los niños, puesto que es una dolencia que también afecta a los adultos.

¿Qué es el corte de digestión? Los síntomas

En el lenguaje médico, el corte de digestión se denomina hidrocución y, según se explica en la web oficial de la Escuela Andaluza de Salvamento y Socorrismo, se trata de un shock termo diferencial, es decir, un cambio brusco de temperatura que asume el cuerpo cuando pasa del calor de la arena al frío del agua de mar. Es decir, se produce más bien por el diferencial térmico de un proceso muy rápido.

Obviamente, la ingesta alimenticia también influye en el corte de digestión, que puede ocurrir también en la piscina e, incluso, con una ducha o un baño en determinadas condiciones del hogar. Los síntomas comienzan con mareos y náuseas, que pueden derivar en desmayos, palidez corporal, vómitos, escalofríos y visión nublada. El dolor de estómago acompaña a este problema de salud que puede derivar en un descenso del pulso, pérdida de consciencia, falta de presión arterial y, en el peor de los casos, una parada cardiorrespiratoria.

Factores

Si has comido copiosamente, por ejemplo en el chiringuito de tu lugar de vacaciones, es aconsejable parar una distancia de tiempo prudencial antes de meterte en el agua. El estómago trabaja durante la digestión y el flujo de sangre se concentra en esta tarea, dejando menos cantidad al resto del cuerpo, lo que afecta de forma evidente a la presión arterial y la compensación térmica corporal durante el proceso de introducirnos en el agua.

Playa de la Malvarrosa de Valencia. / EFE / Juan Carlos Cárdenas

Formas de evitarlo

Además de evitar introducirnos en el agua con el estómago lleno, otra cuestión importante es evitar también el agua si has sudado intensamente o has realizado un ejercicio físico prolongado. No puedes pasar de un torneo de varias horas de palas con tus amigos de la playa a un chapuzón en el agua.

Como siempre, las decisiones que tienen que ver con el baño en el mar pasan por ser graduales, respetar los tiempos y tomarnos las cosas con calma. Y dentro de esa filosofía, nada como un almuerzo o una merienda ligeros, sanas y con poca carga calórica para evitar esta dolencia. Porque el estómago trabajará mucho menos para digerir el alimento y el tiempo de espera necesario se reducirá sensiblemente.

¿Qué hacer en caso de que me ocurra?

Si, a pesar de todas estas recomendaciones, notas algunos de los síntomas propios del corte de digestión, como el mareo, las náuseas o la pérdida ocasional de visión, lo principal es salirnos del agua. Lo ideal es tumbar a la persona afectada y suministrarle calor hasta que recupere su temperatura. También es recomendable levantarle ligeramente las piernas y taparle con ropa o una toalla para ayudar a la recuperación térmica.