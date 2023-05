El cerebro es la zona del cuerpo que más desconocemos, además, se produce un paradójico efecto fractal con nuestro conocimiento sobre este órgano, cuánto más descubrimos acerca de él, más conscientes somos de lo muchísimo que lo desconocemos. Precisamente, debido al desconocimiento que tenemos sobre nuestro propio cerebro somos incapaces de dar explicación a los procesos que le llevan a hacernos sentir las cosas. En los casos más extremos hay personas que describen síndromes que les hacen percibir la realidad de una manera totalmente alterada. Estos son los trastornos más "raros" y "curiosos" que existen:

Síndrome de Capgras

Las personas que sufren este trastorno creen que las personas de su alrededor o incluso ellos mismos han sido reemplazados por impostores idénticos. Si bien reconocen visualmente a las personas, no sienten una conexión emocional con ellas, al considerar que les están engañando sobre su identidad. No se sabe exactamente si este síndrome puede desarrollar paranoia o es un síntoma de la misma. También está relacionado con la ceguera de rostros o prosopagnosia.

Síndrome de Jerusalén

Los individuos que experimentan este síndrome desarrollan la idea de que son figuras proféticas o que tienen una misión divina. Las ideas delirantes o alucinaciones relacionadas con temas religiosos se basan especialmente en la ciudad de Jerusalén, de dónde saca el nombre este trastorno.

Síndrome del impostor

También llamado síndrome del fraude, proviene normalmente de un éxito repentino y provoca que las personas que lo padecen no asimilen sus éxitos. Las personas afectadas sienten que no merecen lo que tienen y que han engañado al público, además de atribuir este éxito únicamente a factores externos como la suerte. No está relacionado directamente con la confianza o la autoestima.

Síndrome de Stendhal

Llamado así por la leyenda que narra cómo el escritor francés Stendhal al llegar a Florencia y deslumbrarse con la belleza de esta ciudad sintió mareos, taquicardias y sudores fríos repentinos. Las personas que lo aquejan declaran que no es algo constante, sino que ocurre cuando admiran obras de arte, paisajes o escuchan algo bello. Produce una emoción psicosomática que aumenta el ritmo cardíaco, causando taquicardias. Este trastorno en sus casos más extremos puede provocar angustia y ataques de pánico.

Síndrome de Fregoli

Quienes lo padecen sienten que personas con las que no interactúan directamente son en realidad una persona conocida que está espiándoles o acosándolos. Por ejemplo, creen que una persona que anda por la calle junto a ellos es realmente su madre observándoles. Las personas afectadas por este trastorno sienten paranoia y pánico al creer que están siendo constantemente vigiladas.

Síndrome de Alicia en el país de las maravillas

Llamado así por la popular novela de Lewis Carroll, las personas que lo padecen aquejan alteraciones en el espacio- tiempo. Similar a lo ocurrido con las pociones y las tartas en la novela, perciben como algunos objetos aumentan mucho su tamaño o decrezcen espontáneamente. Además, dejan de medir el tiempo de forma tradicional.

Síndrome de Otelo

Llamado así por la obra de Shakespeare de El moro de Venecia, las personas que lo padecen creen que sus parejas les son infieles. Se basan en teorías extrañas y detalles insignificantes. Se trata de una psicopatología que genera agresividad y hostilidad con su entorno, especialmente con su pareja.

Síndrome de la mano ajena

Quienes lo tienen. sienten como una de sus manos parece actuar por voluntad propia, sin que puedan controlar las intenciones y los movimientos. Algo similar a lo que ocurre con la coprolalia, que hace que la persona pierda el control sobre su habla e insulte. Existen testimonios sobre el síndrome de la mano ajena que comentan que, durmiendo, han encontrado a su mano tratando de asfixiarles.

Síndrome de la Bella durmiente

Este síndrome también conocido como enfermedad de Kleine-Levin consiste en episodios recurrentes de hipersomnia extrema, donde los afectados pueden dormir durante días, semanas o incluso meses. Las causas son desconocidas, pero los factores son neurológicos. Hay un mayor porcentaje de hombres que lo padecen.

Síndrome de pica

También conocido como alitrofagia, la pica es un síndrome que consiste en la ingesta de materiales que carecen de valor nutricional, como puede ser comer papel, tierra, rocas o hasta pintura. Suele ocurrir durante la infancia, pero puede mantenerse este comportamiento y acabar desarrollando este trastorno.