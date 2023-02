En la actualidad un 15% de los españoles padece enfermedad renal crónica (en adelante ERC), según destaca el estudio ENRICA y en la población mundial la cifra es de un 10%.

Popularmente se define como la epidemia silenciosa debido a que no hay un indicativo visible y establecido para detectar cómo afecta al riñón de manera crónica e irreversible.

En líneas generales, es un daño prolongado que sufren los riñones durante un periodo mayor tres meses de alteraciones en la estructura o en la función de los riñones con consecuencias en la salud. Se manifiesta por dos vertientes, descenso del filtrado glomerular por debajo de 60 mL/min/1.73 m2 o por la presencia de daño renal manifestado por albuminuria, alteraciones en el sedimento, pruebas de imagen o biopsia, ha indicado a este medio, José Luís Górriz, jefe del servicio de Nefrología del Hospital Clínico Universitario de Valencia.

Se trata de una patología preocupante que gran parte de la población desconoce y a la que deberíamos prestar especialmente atención porque se calcula que en 2040 será la quinta causa de mortalidad en el mundo. Y en 2100 se estima que será la segunda después del alzhéimer.

Factores de riesgo y causas

Esta insuficiencia renal crónica no presenta síntomas en la fase inicial, son muy tardíos en fases en las que el filtrado glomerular está por debajo de 15 o 20 mL/min/1.73 m2. Por tanto, los síntomas se derivan de una dificultad de excretar la sal o el agua como hipertensión o tendencia de edema. Por lo que, es importante la prevención. Para ello, las medidas de diagnóstico pueden ser una analítica en sangre o un estudio de orina. Las causas más comunes son la diabetes y la hipertensión que ocupan prácticamente el 50%, frente a otros con menor aparición como la edad avanzada, la obesidad, el consumo excesivo de antiinflamatorios, la infección crónica u otras enfermedades metabólicas.

Según el último informe realizado por la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.), Cataluña, Canarias, Asturias y la Comunidad Valenciana son las comunidades autónomas que tienen una mayor tasa de pacientes incidentes en la consulta de enfermedad crónica por millón de población. Mientras que, Madrid, Melilla, Castilla La Mancha o La Rioja están en el otro extremo, ya que representan una menor tasa de incidencia.

Tratamientos

Alrededor de los 7 millones de pacientes afectados en España, más de 64.600 están en tratamiento renal sustitutivo (TRS), es decir, requieren de un tratamiento de diálisis o trasplante renal, siendo las personas mayores y las diabéticas los segmentos de población con mayor prevalencia de ERC. En nuestro país hay un buen sistema de donación, es decir, España es un buen lugar a nivel mundial en el que hay un número mayor de trasplantes. A pesar de ello, aún hay un gran camino por recorrer, especialmente en la mejora del sistema de prevención, ha indicado a Prensa Ibérica la Dra. María José Soler, nefróloga del Servicio de Nefrología del Hospital Universitario Vall d’Hebron.

La ERC es un importante problema de salud pública

Una detención temprana de la ERC supondría un ahorro en el gasto sanitario, es una de las conclusiones de los especialistas en Nefrología en nuestro país. Desde Prensa Ibérica, hemos hablado con la Presidenta de la Sociedad Andaluza de Nefrología y nefróloga en el Nefróloga Hospital Virgen Macarena de Sevilla, Nuria Aresté Fosalba, para investigar sobre la situación actual de la Enfermedad Renal Crónica en España.

¿Qué es la enfermedad renal crónica?

La enfermedad renal crónica (ERC) consiste en una alteración de la estructura y función de los riñones que afecta a la capacidad de estos para eliminar las toxinas, concentrar la orina y conservar o producir determinados componentes esenciales de la sangre.

¿Cuáles son los principales síntomas de la ERC?

En estadios tempranos de la enfermedad suele no dar ningún síntoma y es frecuente que pase desapercibida a no ser que se realicen análisis de sangre o alguna prueba específica de imagen.

¿Qué peligros pueden darse si se padece esta enfermedad silenciosa?

Los principales factores de riesgo para el desarrollo de ERC son la hipertensión y la diabetes mellitus, ambas patologías muy prevalentes en la actualidad. También el aumento del colesterol, la obesidad y tóxicos como el tabaco o algunas drogas pueden favorecer su aparición. Existen también algunas enfermedades propias del riñón de origen genético o inmunológico.

¿Cuál es la modalidad de tratamiento dominante?

Cuando la enfermedad llega a etapas avanzadas y el deterioro renal es importante se inicia el tratamiento renal sustitutivo: trasplante renal, hemodiálisis o diálisis peritoneal. El trasplante renal es el tratamiento más efectivo, pero no todas las personas pueden hacérselo. La hemodiálisis es el tratamiento más frecuente en España. Normalmente se realiza en un centro hospitalario o extrahospitalario y también puede realizarse en domicilio. Se extrae la sangre y se depura a través de una máquina. La diálisis peritoneal es una técnica que se hace siempre en domicilio y se utiliza la membrana peritoneal como filtro depurador. La mayoría de los pacientes pueden hacerse hemodiálisis o diálisis peritoneal. Normalmente se les da a elegir entre estas opciones y se valora conjuntamente con su nefrólogo responsable. En ocasiones, si el paciente tiene mucha edad y/o muchas enfermedades asociadas, se decide realizar el llamado “tratamiento conservador” no realizándose diálisis ya que esta técnica no le va aportar mayor supervivencia.

¿Cómo es la evolución de pacientes renales afectados por la Covid-19?

La pandemia por COVID ha tenido gran repercusión en los pacientes con ERC en tratamiento sustitutivo renal. Por una parte, los pacientes en hemodiálisis en centro tuvieron que continuar asistiendo a sus sesiones para mantenerse con vida, no pudiendo hacer aislamiento en domicilio. Muchos de ellos fallecieron a causa de esta enfermedad, así como los pacientes trasplantados renales que están inmunodeprimidos.

¿Cuál es el impacto en el gasto sanitario de pacientes con ERC?

La ERC es un importante problema de salud pública. En España afecta al 15% de la población y supone más del 3% del gasto sanitario nacional.

¿Cómo se puede prevenir y controlar la ERC?

El tratamiento de la ERC consiste en hacer una adecuada prevención de los factores de riesgo con dieta adecuada, ejercicio y control de las cifras de tensión arterial, glucemia y colesterol. En determinados casos se pueden poner medicamentos específicos para tratar la enfermedad que tenga origen inmunológico. Es importante diagnosticar la ERC en etapas tempranas para poder aplicar prevención y tratamientos adecuados.