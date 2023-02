Seguro que alguna vez has asistido a una fiesta, concierto o evento y la música estaba demasiado alta. O simplemente has estado expuesto a sonidos elevados. Al día siguiente, te levantas con silbidos o pitidos en los oídos. Son repentinos, intensos y de poca duración. Pero, ¿sabías que hay personas que conviven con este ruido en su día a día? Este trastorno auditivo, que se denomina acúfenos o tinnitus, es más común de lo que parece. En el mundo afecta ya a unos 740 millones de ciudadanos y en España, la cifra se sitúa en los 3,5 millones.

Las personas que padecen acúfenos o tinnitus perciben una serie de sonidos en el interior de sus oídos. Pueden ser intermitentes o continuos y no hay ninguna fuente sonora externa que los provoque. De hecho, estos siseos o chasquidos suelen aparecer en una de las orejas, en las dos o en una parte de la cabeza y tienen un origen desconocido. Eso sí, existen diversos factores de riesgo que están asociados con la salud y el estilo de vida.

Asimismo, no hay ninguna causa exacta que determine la aparición de tinnitus. "La exposición al ruido puede ser un detonante y se recomienda no someter al oído a sonidos intensos, ni de forma súbita ni prolongada en el tiempo", ha señalado Javier Amián, audiólogo y director de Clínicas Efeta. Normalmente, esta patología está asociada con la pérdida auditiva.

¿Qué tipos de acúfenos o tinnitus hay? Se clasifican en: Subjetivo. L os sonidos únicamente son percibidos por el paciente . Es el tipo de acúfeno más común.

L Objetivo. L os ruidos son distinguidos por el especialista y el paciente. En este caso, están originados por las estructuras internas del sistema auditivo.

os ruidos son distinguidos por el En este caso, están originados por las del sistema auditivo. Somático. Está asociado al movimiento físico y al tacto . Puede estar provocado por contracturas musculares u otras fuentes mecánicas.

Está asociado al . Puede estar provocado por u otras Sensorial. Padecer este tipo de acúfeno, que es subjetivo, indica que el sistema auditivo está damnificado. Además, suele estar ocasionado por algún trastorno que afecta en cómo el cerebro procesa los sonidos.

Padecer este tipo de acúfeno, que es subjetivo, indica que el está Además, suele estar ocasionado por algún trastorno que afecta en cómo el cerebro procesa los sonidos. Pulsátil. Normalmente está causado por un problema de salud concreto. El sonido que escucha el paciente es similar a un latido del corazón.

¿Cuáles son las causas de su aparición?

Hay que destacar que, ante cualquier señal o indicio, es fundamental acudir a un profesional de la audición para que realice las valoraciones y pruebas necesarias. En este sentido, existen diferentes causas que provocan la aparición de tinnitus. Las más comunes suelen ser cuatro y están relacionadas con nuestros hábitos diarios.

Los acúfenos pueden producirse en un oído, en los dos o en el interior de la cabeza.

Posibles causas: Bruxismo. Este movimiento mandibular consiste en la rechinación de los dientes mientras se duerme.

Este movimiento mandibular consiste en la mientras se duerme. Problemas pulsátiles. Se trata de una hipertensión que hace que la persona que la padece sienta las pulsaciones de su corazón.

Se trata de una hipertensión que hace que la persona que la padece sienta las Situaciones de estrés y ansiedad. Ya sea por motivos laborales o personales, estar sometidos a altos niveles de tensión puede ocasionar acúfenos.

Ya sea por motivos laborales o personales, estar sometidos a puede ocasionar acúfenos. Uso de auriculares u otros dispositivos a sonidos elevados.

u otros dispositivos a sonidos elevados. Exposición a niveles altos de ruido en el trabajo.

¿Qué tratamientos existen?

El tratamiento que se emplea para los acúfenos está determinado por la causa que los origina y también por su evolución. Dependiendo del grado de intensidad y del paciente, encontramos varios tipos. En Centros Auditivos Efeta disponen de diferentes técnicas y soluciones auditivas como la adaptación de audífonos y la terapia para enmascarar los acúfenos.

Procedimiento en Clínicas Efeta: En primer lugar, se le realiza al paciente una acufenometría para detectar la frecuencia e intensidad del tinnitus.

para detectar la frecuencia e intensidad del tinnitus. Posteriormente se le ofrece la posibilidad de enmascarar el acúfeno mediante un generador selectivo que, con el tratamiento adecuado, permitirá reducirlo. Técnicas y tratamientos más comunes: Medicación. Siempre bajo preinscripción médica. Con este tratamiento se aplican vasodilatadores cerebrales al paciente, logrando así una disminución en la fuerza del sonido que percibe o erradicando el acúfeno por completo.

Siempre bajo preinscripción médica. Con este tratamiento se aplican al paciente, logrando así una en la fuerza del sonido que percibe o por completo. Terapia rehabilitadora. Recomendada para las personas que tienen acúfenos debido a un mal hábito postural.

Recomendada para las personas que tienen acúfenos debido a un TRT (Tinnitus Retraining Therapy). Con la aplicación de este tratamiento, se intenta que el paciente se habitúe a su propio acúfeno y deje de percibir el sonido conscientemente. Hoy en día es la técnica más utilizada.

Con la aplicación de este tratamiento, se intenta que el paciente se y deje de percibir el sonido conscientemente. Hoy en día es la más utilizada. Enmascarador de acúfenos. Los ruidos internos que percibe el afectado son enmascarados a través de un audífono que produce sonidos. Durante un periodo de tiempo, el tinnitus desaparece.

Los ruidos internos que percibe el afectado son a través de un que produce sonidos. Durante un periodo de tiempo, el tinnitus desaparece. Adaptación de audífonos. Hay ocasiones en las que el paciente sufre pérdida de audición. En estos casos y con la adecuación de los audífonos, los acúfenos pueden ser debilitados o eliminados.

¿Cómo podemos prevenir los acúfenos?

El mejor consejo para mantener una buena salud auditiva es la prevención. No obstante, en el caso de los acúfenos se recomienda no soportar ruidos ambientales y visitar a un profesional médico. "No se han encontrado medicamentos que curen este síntoma, solo algunos cuyo efecto relajante, en general, en el organismo, permiten aliviar las molestias de un mal que, en casos extremos resulta incapacitante, por la tensión nerviosa que ocasiona", ha indicado Amián.

Por otro lado, es aconsejable escuchar música o sonido ambiente para no permanecer en silencio. "Los médicos consideran idóneo ofrecer un enfoque multidisciplinar con diferentes especialistas para abordarlo. Las terapias de reentrenamiento y conductuales han demostrado resultados en un porcentaje significativo de afectados", ha explicado el audiólogo.

