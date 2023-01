Tener los niveles de colesterol por encima de lo recomendable es un problema de salud bastante frecuente entre los españoles. Para reconducirlo y por tanto reducir los niveles de colesterol, es clave llevar una buena alimentación. Esto se traduce en que vigilemos, no solo lo que dejamos de comer, sino también lo que tomamos. Una buena forma de introducir en nuestra dieta diaria alimentos que ayuden a reducir el colesterol mediante las infusiones , por eso te traemos las mejores infusiones para reducir el colesterol.

Infusiones que bajan el colesterol

Estas son cuatro infusiones muy útiles para reducir los niveles de colesterol en sangre.

Jengibre

Puede que no sea la favorita de la gente, pero ello no implica que no tenga efectos positivos en nuestro organismo. Y es que, está demostrado que el jengibre en polvo, debido a su composición, reduce el colesterol "malo" y aumenta el "bueno". Además, ayuda si tienes problemas de digestión.

Hibisco

También conocido como té negro, esta infusión es de las más útiles de la lista, ya que es tremendamente beneficiosa para el colesterol. Diversos estudios apuntan que, al igual que el jengibre, reduce el colesterol malo y aumenta el bueno, además de descender los triglicéridos.

Azafrán

Puede parecer extraño, pero se pueden elaborar infusiones con azafrán que tengan buen sabor y aporten beneficios para nuestra salud. Y es que, tras un estudio en el que participaron diversas universidades españolas, se llegó a la conclusión que, tomar diariamente una infusión con 50 mg de Azafrán de La Mancha reduce exponencialmente los niveles de colesterol.

Té verde

No podríamos acabar esta lista sin mencionar la más popular de todas, ya que el té verde también ayuda a reducir el colesterol. Para ello debemos de tomar dos tazas al día y su virtud está en que ayuda a la circulación de ácidos biliares, que controlan el colesterol.