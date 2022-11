Adelgazar no es sencillo: las personas que deciden dar el paso y comenzar a cambiar sus hábitos para bajar de peso tienen que enfrentarse a una de las cosas más difíciles que hay, que es cambiar la rutina diaria. Por eso, existen miles de productos, trucos, técnicas y tratamientos quema grasa que prometen una figura delgada sin hacer prácticamente ningún esfuerzo; pero todo el mundo sabe que sin una buena (y continuada) dosis de alimentación sana y ejercicio físico no hay nada que hacer.

Cuando ya hemos superado las dos principales barreras, comer bien y abandonar el sedentarismo, es cuando podemos empezar a plantearnos otras técnicas para adelgazar más rápido: productos que ayudan a eliminar la grasa localizada, a drenar, que aceleran el metabolismo y otros muchos factores que ayudan a bajar de peso.

Es cierto que las personas delgadas suelen contar con un componente genético: si tu constitución es fina y metabolizas las calorías rápidamente, es mucho menos probable que tengas problemas de obesidad. Pero no nos engañemos, otra verdad como un templo que saben las personas que lucen un cuerpo escultural (según los cánones de belleza actuales) es que no hay que hincharse a productos ultraprocesados, que no es recomendable comer entre horas y que hay que realizar algo de actividad física semanal si no diaria para estimular el crecimiento de nuestros músculos en detrimento de los michelines.

Más allá de los saberes compartidos que todo el mundo conoce, hay otros trucos complementarios con los que podemos potenciar la efectividad de nuestras dietas y rutinas: uno de ellos es una práctica sencilla que, de hacerla todas las mañanas, no solo nos ayudará a bajar de peso, sino que también nos pegará un chute extra de energía y buen talante de cara a enfrentarnos al día a día.

El truco que siguen las personas delgadas para no engordar

Consciente o inconscientemente, un estudio acaba de revelar que una práctica diaria tan sencilla como correr las cortinas puede ayudarnos a bajar de peso (o al menos no ganarlo): se trata de pasar unos minutos a la luz del sol o al aire libre. Si hacemos esto todas las mañanas, según Oxford, tendremos más facilidad para adelgazar.

La investigación demostró que absorber la cantidad diaria recomendada de vitamina D puede ayudar a bajar de peso: durante un año, 218 mujeres fueron sometidas a un experimento donde algunas de ellas tomaban un suplemento de vitamina D y otras no, las que si lo hicieron perdieron 3,2 kilogramos de media más que las que no.

Aunque no es necesario tomar suplementos de vitamina D si no, nos lo diagnostica un médico, pasando todos los días entre 10 y 15 minutos al aire libre nos aseguramos una buena dosis de este componente tan beneficioso para nuestra salud, y que puede favorecer nuestra estrategia para perder peso más rápido.