Se comercializa con el nombre de Mounjaro, pero el fármaco se denomina Tirzepatida o tirzepatide, y se trata del último medicamento de moda para adelgazar que está revolucionando por completo el mundo de las dietas y los tratamientos para perder peso. En un principio, su aplicación era para el tratamiento de la diabetes de tipo dos, pero después de diversos estudios se ha concluido que sus efectos también son eficaces para tratar el sobrepeso, ya que facilita hasta un 20% de la pérdida de grasa.

Los buenos resultados de la Tirzepatida para perder grasa han sido demostrados en un estudio publicado recientemente en la revista científica The New England Journal of Medicine: donde se prueba cómo su aplicación en dosis altas de 15 miligramos puede favorecer la perdida de casi un cuarto del peso corporal.

En la investigación participaron más de 2.500 voluntarios que pesaban más de 100 kilogramos y que recibieron la inyección de Tirzepatida durante un año y medio.

Los efectos de la Tirzepatida actuaron en la saciedad, favoreciendo la pérdida de apetito de los pacientes, y en la regulación de la grasa corporal de los mismos. Tal y como resaltó el doctor Louis J. Aronne, la "Tirzepatida ha demostrado reducciones muy importantes del peso corporal, un hito en el tratamiento de esta enfermedad que puede ser positivo para médicos y pacientes".

El medicamento aprobado en España para bajar de peso

El uso de la Tirzepatida para adelgazar todavía no ha sido aprobado en España, pero en nuestro país se utiliza otro tipo de fármaco: la Saxenda, un medicamento que se inyecta diariamente y que está indicado para personas con un Índice de Masa Corporal superior a 30 o de 27 si existen complicaciones asociadas al sobrepeso.

Este medicamento para adelgazar se inyecta en el abdomen, en la parte superior del brazo en cualquier momento del día.