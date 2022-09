Quien más y quien menos tiene sus miedos. Hay personas a las que no les gustan las alturas, a otras les asustan los roedores, los payasos no agradan a todo el mundo, etc.

En muchas ocasiones se habla de forma indistinta de miedo y fobia, lo que no es correcto, puesto que la fobia es un miedo extremo que solo afecta a un 10 % de la población, según nos aclara la psicóloga clínica Simira Freeman. Dentro de las fobias las hay más o menos comunes, y también algunas muy raras, como las siguientes: Pedofobia Se trata de un miedo a los niños, algo raro, puesto que estamos programados como especie con el fin de que nos gusten y los protejamos, lo que no ocurre en este caso, ya que las personas que tienen esta fobia padecen ansiedad nada más ver a los más pequeños. Tengo miedo a desnudarme: Cómo se supera esta fobia que aflora en verano Emetofobia A nadie le gusta vomitar, pero es una respuesta natural de nuestro organismo para expulsar lo que nos sienta mal o si estamos enfermos. Sin embargo, aquellos que padecen emetofobia tienen un miedo irracional a que esto suceda. Gamofobia Seguro que hay quien dice que la fobia al matrimonio no es algo malo, pero en realidad sí que lo es, y la persona que la tiene no quiere que nadie tenga sentimientos románticos hacia ella, ya que le causan odio y ansiedad. Globofobia Los globos le gustan a todo el mundo, en especial a los niños, pues suelen ser sinónimo de fiesta y celebración, pero hay personas a las que no les gustan nada y casi siempre tiene que ver con el miedo a que revienten. A veces, la fobia se da con la sola presencia de los globos y quizá la persona más conocida que la padece es Oprah Winfrey. Hipopotomonstrosesquipedaliofobia No podíamos dejar de lado a esta fobia con un nombre impronunciable y que se trata del miedo a pronunciar palabras largas, lo cual suele ocurrir en edad escolar, apareciendo en los niños cuando los demás se ríen de ellos en el momento en el que pronuncian palabras con muchas sílabas.