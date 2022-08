Las dos metas más perseguidas por los españoles de más de 40 años son bajar el colesterol y regular la hipertensión: dos dolencias que están a la orden del día y que, entre otros motivos, se producen por un estilo de vida sedentario y por dietas desequilibradas o hipercalóricas.

Para disminuir los niveles de colesterol “malo” y regular la tensión alta, los médicos de cabecera recomiendan diferentes tipos de estrategias, pero, sin duda, modificar los hábitos de alimentación es la más común y transversal.

En general, se recomienda llevar una dieta variada, rica en frutas, verduras y legumbres; y pobre en procesados, hidratos y grasas. Para bajar la tensión arterial, concretamente, se disminuye el consumo de sal en la comida; mientras que para bajar la tensión, dejar el tabaco.

Más allá de estas técnicas para mejorar los hábitos de vida, los departamentos de investigación en medicina estudian mes tras mes cuáles son los mejores alimentos para combatir cualquiera de estas dos enfermedades tan comunes en la actualidad.

¿Cuál es la mejor fruta para bajar el colesterol?

Todas las frutas o verduras en mayor o menor medida contribuyen a controlar el colesterol, pero sin duda el consenso entre los expertos se concentra en el melón.

El melón es la mejor opción de fruta para disminuir los niveles de colesterol porque, para empezar, no tiene ni un solo gramo en su composición. Además, al ser portador de nacina o vitamina B3 no solo no aumenta el colesterol, sino que lo disminuye.

¿Las semillas de melón bajan el colesterol?

No solo la carne del melón es buena para combatir el colesterol: según un estudio de Salud180, las semillas que encontramos dentro de esta veraniega pieza de fruta ayudan a reducir tanto el colesterol como los triglicéridos gracias a la alta presencia de ácido linoleico en su composición.

Receta con semillas de melón

Incorporar semillas de melón para bajar el colesterol es una tarea más sencilla de lo que parece:

Podemos licuarlas y añadirlas a nuestra bebida natural favorita. Por ejemplo, podemos añadirlas a un smoothie casero de melón, de horchata o lo que más nos apetezca. Otra opción es lavar y secar las semillas de melón para añadirlas junto con otros condimentos a nuestros platos favoritos (como ensaladas, salteados o tostas).

Respecto a las propiedades del melón para bajar la presión arterial, al tratarse de un alimento con un porcentaje tan alto de agua en su composición, es muy recomendable incorporarlo a la dieta si adolecemos de hipertensión.