Si todavía no lo has probado, tienes que ponerte las pilas; y si ya lo has hecho, tienes que comerlo más. El aperitivo saludable de moda es tan recomendable que a partir de ahora debes introducirlo sí o sí en tu dieta semanal. Por suerte, Mercadona lo tiene congelado y es fácil conseguirlo en tu tienda más cercana.

Los pequeños cambios en la dieta como sustituir los aperitivos que comemos (por ejemplo, incorporar el queso cottage, o el hummus con crudités) puede mejorar drásticamente nuestros niveles de colesterol en sangre, disminuir nuestro riesgo de padecer cáncer o ayudarnos a controlar nuestro peso). Este es el superalimento que tienes que comer para acabar con el colesterol En concreto, este alimento disponible en Mercadona es muy rico en proteínas, fibra, isoflavonas y antioxidantes. Edamame: el aperitivo oriental y natural de moda Los edamames son una vaina de soja hervida procedente de Japón que se consume como acompañamiento, entrante o snack para matar las horas de hambre. Se pusieron de moda especialmente a partir del movimiento ‘realfooder’ y ya llevan un tiempo causando furor en las estanterías de Mercadona, que incorporó el producto a su catálogo hace algunos años. Los propiedades del edamame se basan en 4 puntos: es antioxidante, tiene una alta presencia de proteínas de origen vegetal, potasio e isoflavonas. El agente del edamame contra el colesterol, las Isoflavonas Las isoflavonas son una sustancia bioquímica presente en el edamame que, entre otros muchos beneficios, ayuda a reducir el colesterol ‘malo’ (LDL) y, por tanto, a fortalecer la salud cardiovascular. Pero, aunque la literatura científica ha concluido que, aunque los efectos beneficiosos de las isoflavonas están demostrados, no se puede recomendar médicamente para reducir los niveles de colesterol. Si tienes este medicamento para el colesterol en casa, no te lo tomes 3 recetas con edamame para reducir el colesterol Aperitivo de Edamame Para tomar los edamames solos como aperitivo, solo hay que cocerlas durante 5 minutos, tostar una cucharada de sésamo y servir con mucha sal y un poco de aceite de oliva. Poke Bowl de Edamame Los poke bowl son la nueva ensalada de moda y, como era de esperar, incluye edamames como ingrediente principal. Este tipo de plato se puede preparar con cualquier ingrediente principal que nos apetezca (tofu, salmón, atún, etc) y verduras variadas como brócoli, aguacate, rábanos o espinacas. Si queremos completar nuestro poke bowl contra el colesterol, podemos incluir Aguacate: uno de los alimentos más eficaces para controlar los triglicéridos. Hummus de Edamame Para hacer hummus de edamame, primero hay que cocer y pelar las vainas de soja. Después, en una batidora, hay que triturar los granos de edamame con zumo de limón, ajo, 2 cucharadas de aceite de oliva, 2 cucharadas de tahini y 1 cucharada de comino.