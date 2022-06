El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba ha realizado un reconocimiento a todos los Doctores en Enfermería cordobeses, a los que les ha hecho entrega de la Insignia de Plata de la Organización Colegial y del nuevo carnet colegial de Doctor en Enfermería, para agradecer su labor y evidenciar la importancia de su trabajo, que ha ocasionado que la producción científica de la Enfermería cordobesa haya registrado un salto no solo cuantitativo, sino también cualitativo, en los últimos años.

En concreto, este reconocimiento se ha realizado hace unos días en la sede colegial, al que han asistido la mayor parte de los Doctores en Enfermería de Córdoba -dado que algunos no pudieron acudir y excusaron previamente su asistencia-, acompañados en algunas casos de familiares; en un acto que contó también con la participación del decano de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba (UCO), Luis Jiménez Reina; que estuvo acompañado por el presidente en funciones del Colegio de Córdoba, Enrique Castillo; la secretaria, Antonia Ordóñez; y el vocal I del Colegio, Juan Porcel.

Enrique Castillo fue el encargado de dar la bienvenida a todos los asistentes, recordando el crecimiento exponencial registrado por la investigación generada desde el ámbito de la Enfermería cordobesa en los últimos quince años, así como por las publicaciones en revistas científicas de calidad centradas en esta área de conocimiento.

Entre otros datos, Enrique Castillo recordó, como ya hizo público el Colegio de Enfermería de Córdoba a mediados de este mes, que la producción científica cordobesa en este ámbito ha aumentado un 420% en los últimos quince años, pasando de los 15 trabajos de investigación publicados en revistas científicas de calidad en 2007, a los 78 publicados el pasado año. "O lo que es lo mismo, la producción científica anual se ha multiplicado por cinco entre estos años, siendo especialmente significativo y sostenido el aumento registrado desde 2017, gracias a vuestro trabajo como investigadores y Doctores en Enfermería", resaltó.

Primera y último Doctor en Córdoba

Un colectivo en el que, en representación de todos los Doctores en Enfermería cordobeses, se invitó a tomar la palabra a la que fue primera Doctora en Enfermería en Córdoba, María José de la Torre, y al último Doctor hasta la fecha, Pedro Arévalo.

María José de la Torre, tras agradecer este reconocimiento, señaló que quería ser Doctora pero desde la propia titulación de Enfermería (y no a través de otra licenciatura como ocurría hasta que la Diplomatura no dio paso al Grado en Enfermería), por lo que explicó que llegado el momento, junto a otros compañeros, empezó un Máster que le permitió en 2013 ser la primera Doctora en Enfermería de Córdoba, aunque como anécdota recordó que "en principio no sabía explicar muy bien a mi madre para qué servía este título".

"Años después, ahí están los resultados -en referencia al citado incremento y calidad de las investigaciones-, que son un medio para generar conocimiento y con ello, avanzar en la profesión", afirmó María José de la Torre.

Por su parte, Pedro Arévalo, que también agradeció este homenaje del Colegio, señaló que gracias al trabajo de los investigadores y Doctores en Enfermería "el conocimiento va a más, lo que redunda positivamente en nuestros pacientes". El, de momento, último enfermero en alcanzar el título de Doctor en Córdoba abogó por seguir apostando por la investigación y por más formación en Enfermería.

"Saber enfermero"

Previamente a ambas intervenciones, el decano de la Facultad de Medicina y Enfermería de la UCO, Luis Jiménez Reina, recordó la fusión vivida en 2013 de las anteriores Facultad de Enfermería y de Medicina en una sola, y de cómo desde entonces se ha venido trabajando desde la Universidad para lograr la simbiosis entre ambos títulos. Jiménez Reina apostó por el hecho de que la profesión enfermera "tiene que generar conocimiento, y el primer paso es alcanzar el Doctorado", sin perjuicio de que, como explicó, desde la Facultad se intenta que los Trabajos Fin de Grado (TFG) tengan ya un perfil investigador.

El Decano terminó su intervención afirmando que las nuevas generaciones serán capaces de generar cada vez más y mejor "saber enfermero, y que vosotros -planteó a los Doctores presentes- seáis capaces de inculcar a estas nuevas generaciones la importancia de la investigación".

Entrega de los nuevos carnet de Doctor

Tras las palabras del Decano y de los dos citados Doctores, la secretaria del Colegio, Antonia Ordóñez, procedió a la lectura del Acuerdo de la Comisión Ejecutiva del Colegio por el que se aprobó, a propuesta del presidente en funciones, Enrique Castillo, realizar este reconocimiento a los Doctores en Enfermería, tras lo que se procedió a la entrega de la Insignia de Plata de la Organización Colegial y del carnet colegial de Doctor a los doctores presentes.

Tras ello, clausuró el acto Enrique Castillo, que en un sentido y emotivo discurso señaló que con este reconocimiento "vuestro Colegio espera que sintáis aún más nuestro orgullo de profesión, y que os sirva de acicate para acometer nuevos proyectos e ideas en la también necesaria labor investigadora de la Enfermería, uno de los cuatro pilares esenciales de nuestra profesión junto a la labor asistencial, de gestión y de docencia. Pilares que apuntalan la formación y la especialización enfermera, grandes palancas para el desarrollo de nuestra profesión".

No en vano, el presidente en funciones del Colegio recordó que los cuidados que se ofrecen a los ciudadanos deben estar sustentados en el conocimiento y en la evidencia científica, de ahí que también sea necesario que las enfermeras y enfermeros desarrollen investigación.

“Sabemos bien -reiteró Castillo para concluir el acto- que sois un orgullo para vuestros seres queridos que han tenido que sufrir vuestra pasión y dedicación durante años pero, sobre todo, sois un orgullo para las más de 4.500 enfermeras y enfermeros cordobeses que componemos esta bendita profesión y, lógicamente, para vuestro Colegio. Cuando alguien se hace grande, con frecuencia, suele empequeñecer a los que les rodean; pero en vuestro caso, queridos doctores, nos hacéis grandes a todos los demás. Sois unos pioneros y unos gigantes por preparación, dedicación y capacidad. Gracias en nombre de la profesión enfermera y gracias en nombre de vuestro Colegio. Hoy, en este homenaje, todos somos un poco más grandes a vuestro lado".