El Grupo Vitaldent continúa su apuesta por cuidar la salud bucodental de los cordobeses gracias a sus 62 clínicas repartidas por Andalucía. Las clínicas Vitaldent en Córdoba ofrecen a sus pacientes la posibilidad de tratar su salud bucodental de manera integral, ofreciendo la máxima calidad asistencial y los tratamientos óptimos para cada paciente.

Con más de 30 años de experiencia, Grupo Vitaldent lleva jugando un papel fundamental en la salud bucodental de nuestro país desde sus inicios a principios de los 90: gracias a su modelo de financiación, abrió la posibilidad a miles de ciudadanos de tratar su salud bucodental de manera integral y casi por primera vez. Desde entonces, la compañía continúa acumulando logros que ponen de manifiesto la confianza que sus pacientes depositan en ella.

Para el equipo de profesionales de Vitaldent los pacientes son lo primero. Por eso, la plataforma ha obtenido el sello al Mejor Servicio del Año en la categoría de Clínicas Dentales otorgado por Comercio del Año, un distintivo que refleja el esfuerzo por parte de la compañía en convertirse en un referente de calidad, compromiso, y dedicación para los miles de pacientes que acuden cada día a las clínicas.

Casi 4.000 pacientes han valorado positivamente (más de un 9 sobre 10) la calidad y diversidad de los servicios ofrecidos, la profesionalidad y cercanía por parte del personal, la relación calidad-precio, y los protocolos de higiene anti-COVID-19. En este sentido, si los protocolos de seguridad e higiene con los que trabajaban todas las clínicas ya eran exigentes antes de la pandemia, con el COVID-19 se han reforzado aún más a través de los Equipos de Protección Individual (EPIS), barreras o elementos físicos y ambientales que minimicen el riesgo de contagio y garanticen la seguridad de todos.

Vitaldent cuenta con más de 360 clínicas en toda España, tecnología de vanguardia y tratamientos punteros en odontología, implantología y ortodoncia. Una de las bazas de las Clínicas Vitaldent es la inclusión de todos los servicios odontológicos en un mismo centro, donde el paciente pueden ser atendido en todas las áreas de la odontología que precise: odontología general, ortodoncia, implantología, periodoncia, odontopediatría y estética dental.

En este sentido, el Grupo continúa trabajando en su apuesta por la innovación y refuerza su camino hacia la odontología microgenética, mediante el reciente lanzamiento de la nueva versión del Test Genético Bacteriológico, capaz de detectar las bacterias periodontales y ahora también capaz de prevenir la aparición de la caries dental, la patología más prevalente a nivel mundial.

La digitalización al servicio de los clientes

Vitaldent no sólo cuenta con la tecnología de vanguardia que permite ampliar los tratamientos y mejorar la atención al paciente, sino que la digitalización también posibilita facilitar la experiencia de la cita en el dentista. Cuenta con una APP específica en la que los pacientes pueden consultar su historial médico o sus citas, e informarse de otras cuestiones como nuevos tratamientos o consejos de salud bucodental.

Además, a través del sistema Vitaldent Care puede acompañar a los pacientes durante su proceso de recuperación, realizando un seguimiento médico personalizado a través de SMS o email. “Nuestro equipo de profesionales se encarga de velar por la calidad en todos los tratamientos y en todas las fases del proceso, y todos los tratamientos que se realizan en el Grupo Vitaldent son auditados de forma aleatoria por nuestro Departamento Médico y nuestro Centro de Calidad, que velan por la calidad del servicio de todas las clínicas”, añade Matías Castilla, director de una de las tres clínicas de Córdoba.

Por último, cabe destacar que la compañía también apuesta por la salud del equipo de profesionales que atienden a los pacientes cada día. Por eso, recientemente ha obtenido la Certificación ‘Great Place to Work’, que acredita que Vitaldent es un gran lugar para trabajar, y ha logrado incorporarse al ranking de los Best Workplaces donde se premia a las 50 mejores empresas para trabajar en España en 2021. De esta forma, el Grupo no solo muestra su compromiso por el cuidado de sus pacientes, sino también con sus empleados.

