Al igual que la estereofonía permite disfrutar de la música plenamente, en el caso de las personas que notan un problema de audición por un solo oído, esa percepción del sonido por ambos lados sigue siendo una necesidad primordial para prevenir otros problemas de salud mayores, incluso la demencia senil, a largo plazo.

¿Por qué es necesario escuchar por ambos oídos?

El cerebro requiere de una estimulación completa para mantener sus diferentes funciones localizadas en el hemisferio izquierdo y el derecho, por lo que privarlo de los sonidos en uno de ellos tiene repercusiones por el deterioro cognitivo, tal como han probado numerosos estudios científicos recientes.

En Clínicas Efeta de Córdoba, el equipo dirigido por el audiólogo Javier Amián dispone de los últimos adelantos de la tecnología para resolver este aspecto, denominado binauralidad.

¿Cómo se consigue la binauralidad?

La solución a la binauralidad se encuentra con los dispositivos Cross, audífonos que actúan de manera sincronizada de forma que el ajustado en el oído “malo” afectado por hipoacusia de la persona transmite al oído “sano” mediante bluetooth la señal sonora de forma que se conserva esa sensación de estereofonía tan importante.

“Este sistema nos está proporcionando cada vez mejores resultados y son muchas las personas que acuden a nosotros tras conocer otros casos a través de familias de personas con hipoacusia unilateral; durante muchos años, se ha pensado erróneamente que con un solo oído se puede hacer vida normal”, explica Javier Amián, que cuenta con una trayectoria de más de tres décadas en la audiología y ha vivido la revolución tecnológica del sector, desde la era analógica hasta los años 90 y los progresivos avances de la tecnología digital.

Localización espacial del sonido

Además de la sensación mucho más confortable de escuchar por ambos oídos, en comparación con uno solamente, por resultar más natural y cercana a la realidad para el ser humano, la binauralidad o estereofonía hace posible la localización del sonido, un mecanismo inherente a la actividad normal de la persona y su movilidad.

Cuando esta capacidad se resiente, uno se siente desorientado e inquieto, hasta el punto de que en algunos casos puede llegar a sentir sensación de vértigo, dado que el sentido del equilibrio también depende de un correcto funcionamiento del sentido del oído.

Algunos estudios científicos desde hace años han evaluado las diferencias entre personas que con una audición normal y aquellas que la habían perdido por un solo oído, siempre con resultados que hacen evidente la importancia crucial de contar con la doble estimulación, esa binauralidad tan conocida por los profesionales del sector. Cuando se han realizado test y pruebas como las audiometrías y otras menos habituales, siempre queda patente una merma de las capacidades de la persona para la comprensión del habla, sobre todo, cuando se encuentra en un entorno con ruido de fondo o cuando tiene varios interlocutores al mismo tiempo. “La falta de esa estereofonía provoca confusión en las personas con hipoacusia unilateral y se pierde en las conversaciones, lo que acaba por llevarlo al aislamiento social, ya que se siente excluido en las reuniones”, señala Amián.

Se produce un temido “efecto sombra” con una parte de la cabeza que no percibe estimulación sonora, un problema que no tiene sentido en la actualidad con la tecnología disponible para superar el hándicap. En las Clínicas Efeta disponen de estos sistemas Cross y también Bi-Cross, en el caso en que también en el oído “bueno” hay una pérdida auditiva menor que en el otro. Y otra de las principales ventajas con el uso de este tipo de técnicas radica en que no resulta necesaria la cirugía, como sí necesitan otras personas afectadas por otros tipos de hipoacusia, a las que se practican implantes diferentes tipos. En cambio, con los audífonos que ofrecen a opción del Cross, basta con los ajustes de un profesional cualificado y las posteriores revisiones de seguimiento y actualización, con una tecnología externa que se puede reemplazar con facilidad tiempo después, sin intervención quirúrgica.

