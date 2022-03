Recientemente, el popular actor Arnold Schwarzenegger ha revelado la dieta que lleva siguiendo desde hace cinco años para reducir el colesterol LDL y aumentar el HDL, es decir, para reducir los niveles de colesterol "malo" y aumentar los del "bueno". Esta dieta es en un 80% vegana y tiene como objetivo reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas. Te contamos cómo es.

La dieta de Arnold Schwarzenegger

Y es que, hay que recordar que, determinados alimentos, sobre todo las carnes rojas o productos ultra procesados, aumentan los niveles de colesterol. Por el contrario, otros como las verduras de hoja verde o los cereales integrales la reducen.

La clave está en reducir la presencia de los primeros en nuestro día a día, y aumentar la de los segundos. Esto, ha hecho que Schwarzenegger se sienta "más saludable y joven". Y es que, como se ha señalado anteriormente, su dieta está compuesta, en un 80%, por productos veganos.

Beneficios

El laureado actor ha puesto en valor los beneficios que trae la dieta vegana en la salud de las personas, alejándose por tanto de los alimentos de origen animal.

Entre ellos, Schwarzenegger ha destacado que se puede controlar muy fácilmente los niveles de glucosa en la sangre, lo que la convierte en una muy buena opción para personas con diabetes. También es muy útil para vigilar el peso e incluso adelgazar, ya que prácticamente desaparecen las grasas saturadas.

También ha señalado que es altamente nutritiva, económica y sostenible.

Por último, recordar que vegetariano y vegano no es lo mismo. Mientras que los primeros no comen ni carne ni pescado pero sí productos derivados de los mismos, véase huevos o leche, los veganos no pueden incluir tampoco este tipo de alimentos en su día a día, por lo que requiere un régimen mucho más estricto.