Urbanismo verde y más movilidad

En materia urbanística, Córdoba ha vivido un 2025 de finalización de proyectos y de inicio de un buen puñado de iniciativas esperadas. Mientras la ciudad espera el desarrollo del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), el que definirá los desarrollos del futuro, la movilidad ha concentrado gran parte de los esfuerzos de las administraciones. Se han terminado las remodelaciones de dos importantes avenidas de la ciudad, la del Marrubial y la de Trassierra, y ya ha empezado, aunque a un ritmo bastante lento, la primera fase de la ronda Norte. En los trabajos previos de esta última, además, se han hallado los restos de un complejo religioso de culto cristiano de época mozárabe, que parte de la reconstrucción de otro edificio anterior, visigodo, y que podría corresponderse con la basílica de Santa Eulalia. Por cerrar el capítulo de movilidad, pese a los acercamientos anunciados entre Junta y Gobierno, todavía no ha empezado la finalización de la variante Oeste.

Lo que sí ha acabado es toda la obra del parque del Canal, dando el Ayuntamiento así un paso más en esa propuesta ambiciosa del anillo verde para la ciudad, con los trabajos iniciados también para los parques de Miralbaida y de Chinales. En materia medioambiental, la Junta ha acabado ya el cinturón verde de la sierra.

Operarios cubren con arena el geotextil que tapa los restos hallados en los trabajos previos de la ronda Norte. / A. J. GONZÁLEZ

Sigue la urbanización de Huerta de Santa Isabel Oeste

En el ámbito autonómico cabe nombrar la ocupación por parte de la Junta del edificio de los antiguos juzgados y la urbanización de la tercera fase del parque logístico, así como la preparación de los terrenos del futuro barrio de Huerta de Santa Isabel Oeste. Y en el ámbito municipal han empezado, por fin, las restauraciones de Regina y Santa Clara. El Ayuntamiento también ha seguido trabajando en materia de parcelaciones, con hitos como el alcanzado por El Alamillo con la aprobación de su plan de reparcelación.

Mientras, el Cabildo continúa con la restauración de la macsura tras acabar la intervención en la Capilla Real y el Gobierno sigue con la obra de la nueva comisaría. Todo ello con la vista puesta en la construcción de los primeros edificios de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), que deberán comenzar en este 2026.