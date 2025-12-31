Un modelo de inteligencia artificial desarrollado por la Universidad de Córdoba (UCO), el Imibic y el hospital Reina Sofía para optimizar la asignación de órganos en los trasplantes; avances en la gestión del olivar y otros cultivos con IA; administraciones que apuestan por la IA para mejorar la agilidad en los trámites burocráticos… La inteligencia artificial ha dejado de ser ciencia ficción y titulares como estos han salpicado las páginas de Diario CÓRDOBA durante 2025. Córdoba nota el impacto de la IA y ahora toca prepararse para lo que viene. Hay razones para el optimismo. Contamos con una universidad viva y con proyectos como la base logística -donde la IA tendrá un papel fundamental- que ya ha comenzado a atraer a importantes compañías tecnológicas y se ha convertido en un revulsivo para pymes y empresas locales.

Pero si los efectos de la IA serán sísmicos en la economía, también traerá grandes cambios, de consecuencias imprevisibles, en las relaciones humanas.

Un asistente personal "perfecto"

Mientras tomo un café, charlo con una inteligencia artificial. No es una conversación trascendental. Es algo mucho más mundano y, quizás por eso, más inquietante. Le doy los buenos días, le pido cosas «por favor» o le doy las «gracias». Y la IA, magia pura, me responde con las mismas convenciones de cortesía, adaptándose sutilmente a mi forma de conversar. La sensación es absolutamente personal. ¿A dónde nos lleva esta engañosa intimidad con las máquinas? Nuestra forma de interactuar ya ha cambiado con internet y los móviles. Las redes han redefinido la amistad, la política y hasta el amor. Pero la IA va un paso más allá. No se cansa, no juzga y siempre está lista para el diálogo. Es nuestro asistente personal "perfecto" en el trabajo, en los estudios o en el ocio. Pero ojo, tiene sesgos. Puede ser machista, racista, clasista... Soy de los que confío en que los beneficios serán mayores que los riesgos, pero aún tenemos muchas preguntas que responder como sociedad y como individuos. La revolución de la IA ha comenzado, y lo ha hecho en un chat al alcance de cualquiera.