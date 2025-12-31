Resumen del 2025
El reto aspiracional de siempre
Con mucho menos presupuesto que el fútbol y muchos más obstáculos, los retos logrados por el Córdoba Patrimonio, el Cajasol Ángel Ximénez o el Coto nunca dejarán de sorprender
La definición del objetivo final, sea en un proyecto deportivo o de otra actividad, es lo que marca el inicio de cada año o temporada a un grupo. El rumbo certero, dicen, depende de que se logre despejar claramente la pantalla final del juego, el logro a conseguir. Así lo hizo el Córdoba CF o, al menos, lo hizo su cabeza visible en la ciudad. Con unos ingresos previstos de dos decenas de millones, parecía lógico y casi obligado mirar a la zona noble de Segunda y poder reeditar, por fin, pasadas mieles. Una década en la que llegó a caer incluso a la cuarta categoría del fútbol español -como ya ocurriera en los años 80 del pasado siglo- bien merecía, por fin, un escenario en el que la entidad blanquiverde volviera a luchar con los mejores para regresar a la máxima categoría del fútbol nacional. Sentirse importante en el fútbol español de nuevo y luchar con los mejores para regresar a la élite.
El discurso
No parece, sin embargo, que hubiera unanimidad en las ideas, vistas las declaraciones y, sobre todo, las actuaciones de unos y otros a lo largo del año que acaba. Además, esa aparente falta de unidad en el discurso dificulta el debate en torno a él, ya que el acceso a opiniones, declaraciones o incluso instalaciones no viven su mejor momento en El Arcángel -perdón, el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel-. En lo que antes era rico el Córdoba CF, precisamente, en debate, muestra ahora un sensible déficit. Mientras que en lo que antes era un tieso, ahora parece que nada en la abundancia. Pese al cambio notable en sus parámetros, el reto aspiracional del Córdoba CFcontinúa siendo el mismo de las tres últimas décadas, se permita o no el debate, se consienta o no el acceso o se logre o impida la crítica.
Con mucho menos presupuesto e infinitos obstáculos en comparación con el fútbol, los proyectos logrados por el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, el Coto Córdoba o el Cajasol Ángel Ximénez nunca dejarán de sorprender... Y recordar que también con menos dinero se pueden lograr los objetivos deportivos. Y todo ello, facilitando el debate, el acceso o incluso la crítica. Todo con naturalidad. Porque los retos sin lograr continúan siendo exactamente los mismos que hace décadas. Poco ha cambiado.
