Obras que por fin verán la luz

Una de las noticias sanitarias más importantes en Córdoba durante 2025 ha sido la conclusión de las obras del nuevo edificio de consultas externas del Materno-Infantil del hospital universitario Reina Sofía, infraestructuras que han contado con una financiación de la Junta de Andalucía de 19 millones de euros.

Según la dirección del centro, las obras ya han sido recepcionadas, por lo que el siguiente paso será acometer a lo largo del primer trimestre de 2026 el complejo proceso de equipamiento del edificio, con el propósito de que después del verano del próximo año las nuevas consultas del Materno Infantil ya puedan estar operativas y atendiendo a pacientes. De este modo, el complejo hospitalario cordobés estrenará estas necesarias consultas en 2026, cuando celebrará 50 años de vida.

Presentación de la identidad visual del Hospital Reina Sofía por su 50º aniversario. / Córdoba

Urgencias de Levante Sur y nuevo centro de salud en El Naranjo

Otras obras concluidas este 2025 son las del tercer punto de urgencias extrahospitalarias en el centro de salud Manuel Barragán (Levante Sur) de la capital. La Delegación de Salud tiene previsto poner en servicio esta prestación a comienzos de 2026 pero para ello tendrá que llegar a un acuerdo con los médicos de familia del distrito Córdoba-Guadalquivir, que no comparten la planificación de la Junta para abrir estas urgencias.

Profesionales que han hecho posible el trasplante 800 de corazón y otros injertos en el hospital Reina Sofía. / CÓRDOBA

Otra actuación terminada este año por la Junta ha sido la ampliación del hospital de Montilla, mientras siguen construyéndose los nuevos centros de salud de Villanueva de Córdoba, Bujalance o El Naranjo-Mirabueno en la capital. Un 2025, en el que el hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco cumplió 40 años, al mismo tiempo que el Reina Sofía alcanzó su trasplante de corazón número 800 y realizó también el primer injerto cardíaco infantil de donante en asistolia en Andalucía.

Córdoba exportará su modelo de detección de cáncer de mama a toda Andalucía

Por otra parte, durante 2025 se registraron también protestas en contra del Ejecutivo autonómico, por retrasos en obras o por la subida de las listas de espera, entre otros motivos, habiendo aprobado la Junta varios planes de choque, mientras que la denominada crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía (con fallos en la atención a algunos casos positivos de esta enfermedad) ha tenido menor repercusión en Córdoba.

Realización de una mamografía en el Hospital Provincial del Reina Sofía. / MANUEL MURILLO

Se da la circunstancia de que el Reina Sofía es referente nacional desde hace años en la detección de esta enfermedad con apoyo de la IA y es el que está exportando su modelo a todos los hospitales públicos de la región.