Resumen del 2025
Obras que por fin verán la luz
El nuevo edificio de consultas del Materno Infantil del hospital Reina Sofía entrará en servicio el próximo año, junto al tercer punto de urgencias en Levante Sur
Una de las noticias sanitarias más importantes en Córdoba durante 2025 ha sido la conclusión de las obras del nuevo edificio de consultas externas del Materno-Infantil del hospital universitario Reina Sofía, infraestructuras que han contado con una financiación de la Junta de Andalucía de 19 millones de euros.
Según la dirección del centro, las obras ya han sido recepcionadas, por lo que el siguiente paso será acometer a lo largo del primer trimestre de 2026 el complejo proceso de equipamiento del edificio, con el propósito de que después del verano del próximo año las nuevas consultas del Materno Infantil ya puedan estar operativas y atendiendo a pacientes. De este modo, el complejo hospitalario cordobés estrenará estas necesarias consultas en 2026, cuando celebrará 50 años de vida.
Urgencias de Levante Sur y nuevo centro de salud en El Naranjo
Otras obras concluidas este 2025 son las del tercer punto de urgencias extrahospitalarias en el centro de salud Manuel Barragán (Levante Sur) de la capital. La Delegación de Salud tiene previsto poner en servicio esta prestación a comienzos de 2026 pero para ello tendrá que llegar a un acuerdo con los médicos de familia del distrito Córdoba-Guadalquivir, que no comparten la planificación de la Junta para abrir estas urgencias.
Otra actuación terminada este año por la Junta ha sido la ampliación del hospital de Montilla, mientras siguen construyéndose los nuevos centros de salud de Villanueva de Córdoba, Bujalance o El Naranjo-Mirabueno en la capital. Un 2025, en el que el hospital Valle de los Pedroches de Pozoblanco cumplió 40 años, al mismo tiempo que el Reina Sofía alcanzó su trasplante de corazón número 800 y realizó también el primer injerto cardíaco infantil de donante en asistolia en Andalucía.
Córdoba exportará su modelo de detección de cáncer de mama a toda Andalucía
Por otra parte, durante 2025 se registraron también protestas en contra del Ejecutivo autonómico, por retrasos en obras o por la subida de las listas de espera, entre otros motivos, habiendo aprobado la Junta varios planes de choque, mientras que la denominada crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía (con fallos en la atención a algunos casos positivos de esta enfermedad) ha tenido menor repercusión en Córdoba.
Se da la circunstancia de que el Reina Sofía es referente nacional desde hace años en la detección de esta enfermedad con apoyo de la IA y es el que está exportando su modelo a todos los hospitales públicos de la región.
