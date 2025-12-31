El norte de Córdoba, eterno olvidado

Sin autovía, con poca agua y escasa potencia eléctrica para desarrollar proyectos empresariales de envergadura. Si las comarcas del norte de la provincia de Córdoba se sienten olvidadas, la mayoría de las veces no les falta razón, y ello ha provocado este año continuos choques institucionales entre el Gobierno, la Junta y la Diputación. El embalse de La Colada ha seguido acaparando la atención informativa.

Tras meses de rumores, la Confederación Hidrográfica del Guadiana emitió a mediados de abril un informe en el que denegaba las obras previstas por la Junta y la Diputación para la conexión con Sierra Boyera. Argumentaba la «redundancia de infraestructuras» y el excesivo coste de la obra, que solo precisa el visto bueno del organismo gestor de la cuenca para iniciarse. La bronca política ha sido intensa, pero la Junta se ha visto obligada a modificar el proyecto inicial aprovechando parte de lo ya ejecutado y abaratando el proyecto para conseguir el visto bueno a su obra, aunque aún no tiene garantías de lograrlo.

Planificación eléctrica

En octubre, el Ministerio para la Transición Ecológica presentó su planificación eléctrica para 2030, que volvía a dejar fuera al Guadiato y Los Pedroches. Esto reavivó un sentimiento de agravio acumulado durante años, esta vez vinculado a la falta de potencia suficiente. Tal fue el enfado en Córdoba que el Gobierno reculó días más tarde y la vicepresidenta, María Jesús Montero, anunció que sí se incluiría. Hoy, lo que hay sobre la mesa son las alegaciones presentadas por la Junta y la Diputación, pero nada por escrito de lo anunciado por el Gobierno.

Nuevos alcaldes en 2025

En cuanto a la política local, se han producido relevos en las alcaldías de Peñarroya-Pueblonuevo, donde una moción de censura desbancó en enero al socialista Víctor Manuel Pedregosa y fue nombrada alcaldesa María Victoria Paterna, del PP. El 10 de diciembre otra mujer, María Dolores Doblas, tomaba al bastón de mando de Santaella tras el fallecimiento de José del Río. Finalmente, la dimisión de Luis Francisco Fernández como regidor de Belalcázar tras ser señalado por acoso sexual a una mujer ha dado la Alcaldía a Jessica Jiménez.

Y en un año en el que la provincia dejó su impronta en el Magno Vía Crucis de la capital, Lucena vivió también su magna y la Semana Santa de Baena tuvo, por fin, el reconocimiento de interés turístico internacional.