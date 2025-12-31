Resumen del 2025
Lo que está por llegar en Córdoba
Traten de mirar atrás para intentar descubrir qué consecuencias tendrá lo ocurrido este año en lo que está por llegar. En demasiadas ocasiones se pensará que lo impreso o lo digitalizado es lo más importante por ese sentido de egocentrismo informativo en el que se sitúa la persona cuando se cree protagonista de una noticia que está recibiendo.
Es como cuando una corriente de opinión trata de convertir un libro de poemas o una novela en lo más importante del año y, al pasar del tiempo, nadie recuerda quién la escribió porque ha sido olvidada. ¿Serían para ustedes las noticias del año algunas de las siguientes?
En enero, el anuncio de que tres compañías volarán desde el aeropuerto de Córdoba. En febrero, el nuevo nombre del estadio de El Arcángel. En marzo, la llegada de nuevas empresas atraídas por la BLET. En abril, la muerte del papa Francisco o el gran apagón. En mayo, el nuevo Papa o la absorción de Cajasur por Kutxabank. En junio, el descubrimiento de una basílica en las obras de la ronda Norte. En julio, el fuego de La Albaida. En agosto, el incendio de la Mezquita-Catedral. En septiembre, la declaración de la Semana Santa de Baena de interés turístico internacional. En octubre, el Magno Vía Crucis. En noviembre, la muerte de Fosforito o que el tercer chef con un restaurante en Córdoba conseguía estrella Michelin. Y en diciembre, la condena al fiscal general del Estado.
¿Cuáles de estas noticias cree que realmente serán consideradas importantes cuando transcurran unos años? Una, dos, ninguna... Y, ahora, piensen en las noticias que ocuparán páginas o posicionamiento web en 2026. Seguro que habrá titulares del aniversario del hospital Reina Sofía, del nacimiento de Averroes, de los avances de la BLET, de los 90 años del inicio de la Guerra Civil, de los diez de la apertura del restaurante Noor o de los 15 que se cumplirán de la primera estrella Michelin al restaurante Choco.
Seguramente, un gran número de personas se creerán demasiadas noticias falsas, clicarán en ‘rage baits’ o leerán el primer libro escrito por un ‘chatbot’ sin saberlo en un 2026 en el que Diario CÓRDOBA cumplirá 85 años de una trayectoria de periodismo y compromiso con Córdoba y los cordobeses.
