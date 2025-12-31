Liderazgos y desgaste en Andalucía

El año 2025 resultó clave para la política andaluza, cuyas piezas principales se han visto entremezcladas en un difícil equilibrio. El curso estuvo marcado por la erosión del debate público, el peso de la gestión sanitaria y el arranque del posicionamiento estratégico de los partidos ante las elecciones autonómicas del 2026.

Uno de los episodios más sensibles fue la crisis derivada de los fallos en el programa de cribado de cáncer de mama del Servicio Andaluz de Salud. Las demoras en los diagnósticos y la controversia sobre el número real de mujeres afectadas desencadenaron un enfrentamiento entre la Junta de Andalucía y asociaciones de pacientes, trasladando el debate sanitario al centro de la agenda política y generando un notable desgaste para el Gobierno autonómico.

El espejo de las encuestas

Este contexto influyó directamente en el clima político reflejado por las encuestas. A lo largo del año, distintos barómetros apuntaron a que el Partido Popular de Juanma Moreno, aunque seguiría siendo la fuerza más votada, podría perder la mayoría absoluta lograda en 2022, debido principalmente al ascenso de Vox. El escenario de posibles pactos volvió así al primer plano del debate político andaluz.

En el plano orgánico, Juanma Moreno reforzó su liderazgo con su reelección como presidente del PP andaluz en el congreso regional celebrado en noviembre. El respaldo interno permitió al presidente proyectar estabilidad y continuidad en un momento de creciente presión política, con debates entreverados con la crisis del Gobierno de España por los casos de corrupción y acoso sexual.

La aprobación de los Presupuestos de Andalucía para 2025 fue un hito relevante. El Gobierno del PP sacó adelante las cuentas en solitario, frente al rechazo de toda la oposición, consolidando su hoja de ruta en sanidad, educación y políticas sociales, pero evidenciando también el aislamiento parlamentario del Ejecutivo.

Por su parte, el PSOE andaluz vivió un año complejo, marcado por tensiones internas y crisis de liderazgo a nivel local, lo que debilitó su papel como principal fuerza de oposición. El aterrizaje de María Jesús Montero es una operación cuyas consecuencias son imprevisibles.