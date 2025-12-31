Doce meses de forja, acero y fuego

No es que 2025 en Córdoba haya sido un año particularmente duro para resumirlo con las palabras «acero y fuego», pero sí que las llamas han sido protagonistas de los momentos más desagradables de estos doce meses, mientras que el acero evoca perfectamente ese macroproyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) y de las iniciativas industriales y tecnológicas que se están ubicando en Córdoba de su mano.

Tiempos de forja de una nueva Córdoba que se reindustrializa, que ya alcanza el 14% de su PIB provincial en este sector y que aspira al 20%, según recientes datos de CECO de diciembre. Y aunque ciertamente aún no se ha levantado ni un edificio en la BLET, el Ejército recibió en julio las obras de urbanización y en diciembre ha sacado a licitación los trabajos de construcción del macroproyecto por 395 millones de euros.

Además, este horno de forja industrial que es la BLET fue en mayo la estrella de la Feria Internacional de Defensa y Seguridad de Madrid en unos meses donde se han sucedido los anuncios de empresas para radicarse en Córdoba con proyectos multimillonarios y cientos de empleos de calidad previstos: en marzo, los 18 millones de euros anunciados por el Grupo Escribano, ese mismo mes Santa Bárbara, Indra con su división de radares julio, el Grupo Oesía en octubre... Mientras, Empleo lanzaba los primeros 43 cursos para formar al personal en la BLET en agosto y la FP Dual dispara el número de matrículas y de empresas colaboradoras.

El flamenco se puso de luto el 13 de noviembre por el fallecimiento de Antonio Fernández Díaz ‘Fosforito’. / A. J. González

Y todo ello en un año donde no solo la BLET ha sido un referente de un futuro industrial. En febrero se aprobaba la nueva fábrica de Cunext y en abril obtenía licencia para levantar su proyecto de cobre verde la industria cordobesa.

Infraestructuras y equipamientos

Incluso parece que las infraestructuras y los equipamientos se adaptan a una nueva Córdoba más industrial con casos como ese relanzamiento del parque logístico, que en noviembre licitó la urbanización de la tercera fase por 5,4 millones de euros e incluye la conexión con la terminal ferroviaria. También puede hablarse de la entrada en servicio de la variante de Las Angosturas, del desbloqueo de la Variante Oeste en la capital, el pulso que parece haber ganado el Norte de Córdoba para entrar sin esperas en el plan de reelectrificación español, el pacto para impulsar al eje Algeciras-Zaragoza, las tres líneas aéreas que a lo largo de 2025 han comenzado a operar desde el aeropuerto de Córdoba... Incluso habría que citar el éxito, que no todo el mundo auguraba, a un equipamiento promocional y divulgativo para la industria y el resto de la economía cordobesa como es el Centro de Exposiciones Ferias y Convenciones (CEFC).

También dentro de las poblaciones, tanto en la capital como en el resto de la provincia, se constatan nuevas infraestructuras y equipamientos para ciudades más verdes, sostenibles, amables, cultas y vivibles, aunque, y todo hay que decirlo, también más envejecidas. En este capítulo estarían proyectos o trabajos en curso para los nuevos barrios de la ciudad, las obras del tanque de tormentas de Balcón del Guadalquivir, las 10 hectáreas incorporadas del Parque del Canal, la peatonalización de La Viñuela, los proyectos de macro-residencias, el gran jardín previsto del Camposanto de los Mártires o la obra de la Ronda Norte, ésta última con la aparición de importantes restos que, sin embargo, en lugar de ser un contratiempo, puede convertirse en otra oportunidad para la ciudad. Tiempos de forjar el futuro, en todo caso.

Cristo de La Expiración de La Rambla, una de las obras maestras de la provincia que pudieron contemplarse en el Magno Vía Crucis del 11 de octubre. / MANUEL MURILLO

Las notas negativas

Por supuesto que no todo han sido buenas noticias en este 2025. De entrada, y en una Córdoba que sigue perdiendo población, hay que lamentar en este 2025 insignes ausencias que se suman al firmamento de cordobeses ilustres, como con el fallecimiento de Antonio Fernández Díaz Fosforito, que puso de luto al mundo del arte y la cultura el 13 de noviembre.

Y también hubo muchos sucesos. Quizá demasiados. Así, hay que hablar de ese aumento sobre todo en la provincia de intervenciones de los Cuerpos de Seguridad del Estado por delitos contra la salud pública y tráfico de drogas, a los que han ido aparejados más de un incidente. A ello le achacan los tiroteos en Puente Genil que movilizaron a la población en demanda de seguridad. También se registraron muertes violentas, como la del joven de 16 años Álex Ortega en El Arenal, mientras que Policía y Guardia Civil se emplearon a fondo para desarticular redes delictivas, como la que encabezaba un yihadista radicalizado desde Córdoba (fue en el mes de marzo), la trama de coches de lujo robados (mayo), la de blanqueo de dinero con 16 detenidos en Córdoba (junio)... Además del eterno enemigo del verano, las altas temperaturas, que hicieron que al 18 de julio ya se contabilizasen en Córdoba tres víctimas mortales por golpes de calor.

Las llamas tuvieron en vilo a La Albaida y a Villanueva del Rey. Hubo incendios también en equipamientos. Pero nada como el fuego que afectó a la Mezquita

Este año, sin embargo, no hay que lamentar sucesos por inundaciones pese a las intensas lluvias de marzo y a que se llegaran a desalojar viviendas ante la amenaza de otro desbordamiento del Guadalquivir. Pero no por ello el agua dejó de traer desgracias. Y además, extraordinariamente dolorosas: dos pequeños y una niña de entre 3 y 4 años murieron en sucesivos ahogamientos en piscinas en Córdoba y Encina Reales entre junio y agosto. Los expertos llegaron a alertar sobre cómo se habían disparado este año los ahogamientos en España.

Toda una negra paradoja, porque las cifras oficiales dicen que fue el agua y no el fuego el que más víctimas causó en Córdoba en 2025, ya que los incendios forestales bajaron este año un 20% respecto a 2024, según se conoció en noviembre. Pero una cosa son las cifras y otra muy distinta cómo se percibe la realidad. Que se lo digan si no al centenar de familias desalojadas durante el incendio de La Albaida, a finales de julio, o el miedo que llegó a Villanueva del Rey en un incendio que tardó tres días en apagarse.

Y también las llamas tomaron parte del vertedero de Sadeco en El Lobatón (final de junio) y el centro sanitario Carlos Castilla del Pino, en diciembre, y hay que citar la muerte reciente en una casa de campo incendiada de un hombre en Aguilar de la Frontera.

El fuego arrasó una amplia zona de La Albaida y obligó a un centenar de desalojos. / VÍCTOR CASTRO

Pero, por supuesto, hablando de fuego, se recordará sobre todo este año este año por aquel 8 de agosto que encogió el corazón a Córdoba y a gran parte de esa humanidad de la que la Mezquita-Catedral es patrimonio.

El incendio de la Mezquita-Catedral

En aquellas primeras horas fue imposible no pensar en la tragedia de Notre Dame. Pero las llamas se apagaron y el fuego dejó paso a la calma, a las felicitaciones por el buen trabajo de los responsables y los bomberos y a los estudios de los expertos para valorar los daños y acometer su restauración.

Al final, resultaron dañadas en distinto grado cuatro capillas de la zona de Almanzor del muro oriental, sobre las que inmediatamente se iniciaron intervenciones de urgencia para preservar la zona y comenzar una restauración a cargo del Cabildo en la que todos prometieron arrimar el hombro.

Fue sin duda el revés más grave de los últimos años sobre un patrimonio histórico y cultural cordobés que, sin embargo, tuvo en 2025 un gran año con hitos como la reapertura del Templo Romano, un excepcional Otoño cultural cordobés, que ya incluso sirve como atractivo turístico. Salvo cierto declive en algún ciclo, la cultura mostró en 2025 su músculo incluso con nuevas exitosas iniciativas como el festival Córdoba Live.

Fue una muestra de la lozanía de una sociedad cordobesa que también quedó patente en la calle en manifestaciones: contra la masacre en Gaza, el 8M, el Primero de Mayo, marchas contra el cáncer y el acoso escolar, el 25N... Entre las últimas, esa primera protesta de diciembre de asociaciones vecinales del Centro Histórico en contra de la turificación ante el avance de la gentrificación, que obligó en marzo a suspender en 2025 las licencias para viviendas de uso turístico, aunque se dispararon las peticiones para adaptar inmuebles a apartamentos.

También la religión tomó la calle. Queda para la historia el Magno Vía Crucis del 11 de octubre con 34 pasos de Córdoba y provincia o la Magna de Lucena, aunque no se pudo celebrar la de Priego por la lluvia. Sin olvidar en este 2025 las numerosas citas festivas que volvieron a llenar de color el mayo cordobés. Decenas de eventos que fueron reflejos del vigor de una sociedad en plena forja.