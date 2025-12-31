La cultura de Córdoba crece a lo ancho

Si la cultura pudiera medirse al peso en número de eventos, se podría decir que Córdoba ha vivido un 2025 de engorde. Cual pavo de Navidad, la agenda cultural se ha ido llenando con tantos y tan diversos contenidos que cada vez cuesta más seguir la pista. Hasta el mes de julio, siempre desierto a causa de la canícula, a excepción del Festival de la Guitarra (en 2026, cumplirá 45 años), se ha convertido en fetiche para los organizadores de conciertos, que han descubierto el fresquito que hace al lado del río y han montado un festival de música urbana, el Córdoba Live, en El Arenal. Ha bastado una edición para conseguir el favor del público y del Ayuntamiento, que lo subvencionará en 2026.

La otra gran cita musical, también subvencionada, se ubica en la plaza de toros, donde el Califas Fest recibe a los cordobeses después de las vacaciones con otro repertorio de conciertos de gran formato. Ambos eventos han hecho un sandwich a la guitarra, que con el teatro de la Axerquía como escenario de mayor aforo, cada vez tiene más difícil atraer a las grandes figuras. 2025 ha sido además año de Concurso Nacional de Arte Flamenco, una cita renovada que se ha cerrado con el nombre de una cordobesa entre sus ganadores, el de Sara Dénez.

Lástima que mientras surgen nuevas figuras, se vayan otras tan grandes como la de Fosforito, cuya voz se ha apagado este año. Mientras la ciudad se prepara para nuevos retos culturales como la Capitalidad Mediterránea de 2027, que tendrá a Góngora como eje, pequeños festivales como Cinema25 y Poemx siguen ganando espacio poquito a poco. Otros proyectos señeros como Cosmopoética no acaban de encontrar el rumbo y, tras una edición en la que no se cumplieron las expectativas, el Ayuntamiento de Córdoba volverá a buscar empresa para su gestión.

También gana puntos la Orquesta de Córdoba. Quienes la dirigen, sin prisa, pero sin pausa, han puesto en marcha nuevas iniciativas y han conseguido la cifra más alta de abonados de la última década. Córdoba despide el año disfrazada de egipcia aunque promete regresar a su pasado autóctono, el de Roma, con otra gran exposición en 2026. Siempre cabe algo más.