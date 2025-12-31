Córdoba, en el escaparate del mundo

Córdoba, por tercer año consecutivo, destaca por las posibilidades que brinda su aeropuerto, esa infraestructura infrautilizada durante décadas que empieza a consolidarse con una oferta de viajes regulares durante todo el año. Todo empezó en 2023 con un charter a Praga, al que siguió en 2024 un verano con vuelos de Air Nostrum a Mallorca y Gran Canaria. Sin embargo, el hito histórico se ha producido en 2025. Por primera vez, tres aerolíneas han operado en el aeropuerto y este ha logrado récord de viajeros. Air Nostrum repitió en verano con vuelos a Mallorca; Binter inició en primavera una ruta a Gran Canaria que mantiene todo el año; y Vueling une desde septiembre Córdoba con dos centenares de destinos internacionales a través de Barcelona. Por primera vez, y a través del aeropuerto, Córdoba se proyecta al mundo.

Incendio en la Mezquita-Catedral durante la tarde-noche del 8 de agosto. / A. J. González

Al susto por el incomprensible apagón de abril se sumó en agosto otro acontecimiento que impactó y que puso en el punto de mira nacional e internacional a Córdoba, el incendio en la Mezquita-Catedral, que se produjo de manera accidental y que pudo controlarse a tiempo. El Cabildo tuvo que acometer obras de emergencia en el principal templo de la diócesis (que ha estrenado obispo, Jesús Fernández), y ya tiene un plan de restauración que llevará a cabo en 2026 en dos fases (la primera, la de las cubiertas de las capillas afectadas; y la segunda, la del interior de las mismas).

Aspecto que presenta la zona urbanizada de La Rinconada en la que se levantará la BLET. / Manuel Murillo

Proyección con la BLET

La proyección de Córdoba viene también de la mano de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET). Cuatro años después de la designación de Córdoba para albergar este macroproyecto, la urbanización ya está acabada, se encuentra en licitación el parque empresarial (que incluso tiene una fase de la obra adjudicada), ya hay autorizada una inversión de más de 390 millones para los edificios, que acaban de salir a concurso, y varias empresas han aterrizado en la capital al calor de la BLET, sumándose a Escribano y Tess Defence (Indra, Santa Bárbara, Oesía, Zigor y Ghenova Ingeniería). Entre proyectos industriales relacionados con el sector de la defensa y otros como los de ampliación de Hitachi y Cunext, el propio alcalde, José María Bellido, cifró en 1.000 millones la inversión y en 2.800 los empleos que generará la BLET.

El ejercicio que acaba ha sido también el año en el que Córdoba se prepara para ocupar un lugar destacado en el escaparate del mundo, al ser designada Capital Mediterránea de la Cultura y el Diálogo, distinción que ostentará en 2027.