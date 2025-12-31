Córdoba despide un 'Black' 2025

Algunas voces relacionan el origen del Black Friday con el paso de números rojos a números negros en los negocios de Filadelfia (EEUU) por la mejora de su actividad relacionada con las ventas navideñas y podría decirse que 2025 también ha sido un año Black para Córdoba por el conjunto de indicadores positivos en su economía.

En los últimos meses, la provincia ha asistido a un goteo de anuncios de desembarco de empresas y otras sociedades importantes ya instaladas están materializando ampliaciones. Los nuevos puestos de trabajo proyectados se cuentan por miles y Defensa acaba de licitar el contrato central para la construcción de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), con lo que las expectativas para los próximos años son también positivas.

Recientemente, el presidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) y de la Cámara de Comercio, Antonio Díaz, ha definido el ciclo actual como «amable» para el tejido productivo y este calificativo llega después de una importante crisis económica, que se prolongó alrededor de una década, y de la pandemia de coronavirus. Por fin, hay cierto optimismo.

Los datos de paro, relativos a noviembre, indican que Córdoba tiene 50.868 desempleados registrados, 5.145 personas menos que hace un año. Sin embargo, el desempleo se acentúa entre los mayores de 45 años, que representan el 57% del colectivo, y continúa sin bajar el peso de las mujeres, que suponen dos terceras partes (63%) de quienes quieren trabajar y no pueden hacerlo.

En otro orden de cosas, el crecimiento empresarial está siendo similar al experimentado en Andalucía (aunque inferior a la media nacional), con un alza interanual del 4% hasta octubre y 1.094 sociedades nuevas. Otro dato: las exportaciones siguen dejando resultados récord y acumulan una subida anual del 8% hasta septiembre, lo que se traduce en 2.619 millones de euros en ventas a otros países. Un año, en general, positivo, lastrado por serios hándicaps como la falta de trabajadores y la reivindicación de electricidad, agua e infraestructuras para el desarrollo de la provincia.