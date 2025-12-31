Córdoba, es ahora

Después de 12 meses de estrecha conversación y escucha activa con los lectores de CÓRDOBA y con nuestra sociedad diversa y plural a través de decenas de actos, de encuentros a corta distancia y datos, sobre todo muchos datos, no me sorprende que nuestra capital y su provincia acaparen en los últimos años la atención más allá de nuestros límites autonómicos. En realidad, esto siempre fue así desde el pasado y no voy a extenderme por los tiempos de los romanos, de los árabes... Hablo de ahora, de ese impulso que compartimos muchos cordobeses inconformistas de ahora, jóvenes y otros ya no tanto, que nos resistimos a quedarnos ensimismados en ese intimismo sereno de la identidad cordobesa, de su belleza y hospitalidad servicial; con esa pasividad provinciana y acomplejada (cada vez menos) con las grandes capitales de nuestro entorno, como Sevilla y Málaga, tan necesarias para un progreso común como nuestra vecina Extremadura. Este proceso de cambio natural, de relevo generacional que ha hecho de Córdoba una ciudad más diversa e inquieta en los últimos años, nos ha vuelto menos desconfiados, menos «melancólicos» como dijo Lorca, más abiertos, globales e innovadores. Pero aún queda mucho por hacer con demasiados barrios entre los más pobres de España, con necesidades vitales sin cubrir como el empleo, la vivienda o una asistencia social digna a los más vulnerables.

A lo largo de 2025, todos los periódicos del grupo Prensa Ibérica (somos 27 cabeceras en España) y de manera destacada Diario CÓRDOBA hemos desarrollado una intensa actividad informativa que trasciende la simple suma de noticias publicadas cada día en nuestras dos plataformas, en papel y digital. Cada contenido, cada enfoque y cada decisión sobre qué contar, cuándo y cómo y dónde hacerlo han formado parte de una conversación permanente con la sociedad sustentada en la reflexión de los hechos, en los datos, y no en sensaciones e interpretaciones improvisadas y partidistas. Una conversación sustentada en una determinación innegociable: situar a los ciudadanos en el centro de nuestra actividad. Una conversación que nos ha hecho crecer en datos de calidad como tiempos de permanencia, páginas por lector, porcentaje de navegación logada, recurrencia... Y todo gracias a la certeza de un periodismo de cercanía, con independencia, pluralidad de ideas e intereses, responsabilidad y actuando como un agente activo de escucha del interés general y promotor de actividades y redes para el progreso de nuestra comunidad.

El análisis anual de esta conversación, que ha estado apoyado en herramientas de inteligencia artificial, de big data, nos ofrece una radiografía precisa de las preocupaciones, los intereses y los hábitos de lectura en nuestra provincia. Entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2025 se publicaron centenares de miles de contenidos consumidos por más de un millón de usuarios de media cada mes, que generaron decenas de millones de páginas vistas. Estas cifras no las interpretamos únicamente como indicadores de audiencia, sería una conducción con luces de cruce, sino como señales de atención, profundidad de lectura y relevancia social que nos permiten identificar necesidades, temas que despiertan mayor interés, cuáles se leen con más detenimiento y en qué momentos se intensifica esa demanda informativa.

Comparto a modo de resumen anual algunos aspectos de estos datos en clave hiperlocal. Las grandes tendencias detectadas responden a cuestiones que afectan directamente a la vida cotidiana. El apagón eléctrico del mes de abril o el incendio de la Mezquita-Catedral en agosto se consolidaron como los episodios informativos más relevantes del año. Además, por su propia naturaleza y relevancia, no fueron percibidos como incidentes aislados, generando un interés prolongado que se extendió durante meses a ámbitos como la economía, la política, el turismo o la propia tecnología.

Más allá de estas tendencias informativas, Diario CÓRDOBA reafirma con este análisis su compromiso ético con un periodismo que no se limita a seguir las lógicas de las audiencias masivas

Precisamente, uno de nuestros principales focos de atención editorial como es el cambio climático se confirma en este 2025 como un eje central en el interés social en Córdoba. Olas de calor, restricciones en el consumo de agua por la sequía en la provincia, incendios, danas y alertas meteorológicas concentran elevados niveles de lectura y tiempos de permanencia, especialmente en los meses de verano y en episodios extremos, cada vez más habituales. El Estudio de Tendencias Informativas que publicamos hace unos días, revela que estos contenidos no solo atraen por su impacto inmediato, sino también por su utilidad práctica y su conexión con decisiones domésticas como el gasto y consumo eléctrico y una preocupación creciente entre los más jóvenes por la sostenibilidad.

En el ámbito económico, el interés se orienta claramente hacia el empleo y las condiciones laborales, con especial atención a los accidentes de trabajo, la precariedad laboral y los conflictos en sectores con alta incidencia en la mano de obra, sobre todo el sector primario y servicios que tanto peso tienen en nuestra provincia. Son informaciones que se consumen con profundidad y que reflejan una preocupación social sostenida por la seguridad y la estabilidad laboral.

Otros bloques de alto interés cualitativo son la seguridad ciudadana y los sucesos, que registran picos estacionales —especialmente en verano, cuando hay más desplazamientos y vulnerabilidad— y elevados tiempos de lectura al percibirse como información de utilidad y preventiva. La sanidad, por su parte, destaca por la profundidad de consumo, con un interés muy focalizado en los temas de salud, en enfermedades concretas, especialmente el cáncer, así como en alertas sanitarias, salud mental y el funcionamiento del sistema público.

La vivienda y la cultura completan este mapa de tendencias destacadas en Córdoba. La vivienda se sitúa en el centro de la sensibilidad social por el impacto de los precios y el acceso, especialmente entre adultos jóvenes. En cultura, el mayor impacto se produce cuando el patrimonio se ve afectado o puesto en valor, lo que demuestra el fuerte vínculo emocional de la comunidad con su identidad, y que también muestra el interés creciente por las tradiciones, con la Semana Santa a la cabeza en nuestra provincia.

Más allá de estas tendencias, Diario CÓRDOBA reafirma con este análisis su compromiso ético con un periodismo que no se limita a seguir las lógicas de la audiencia masiva. La responsabilidad editorial implica también dar espacio a sectores minoritarios, a temas complejos o especializados y a debates que no siempre lideran el consumo de masas, pero que son esenciales para una sociedad informada, igualitaria y plural.

Con este objetivo, el CÓRDOBA complementa la información diaria con productos editoriales propios: más de veinte publicaciones especializadas en 2025, atendiendo a los más diversos sectores (anuarios, guías, revistas, Documentos CÓRDOBA, etc); encuentros sectoriales, foros, mesas de redacción, desayunos informativos y galas de entregas de premios a los más destacados de nuestra comunidad, con nuestros Cordobeses del Año como acontecimiento social de mayor relevancia en la provincia. Estos formatos profundizan y enriquecen esta conversación pública, permiten escuchar de forma directa a los distintos actores sociales y económicos y refuerzan el papel de Diario CÓRDOBA no solo como medio de comunicación líder en la capital y provincia durante ocho décadas en sus dos plataformas, impresa y digital, también como espacio de diálogo, análisis y cohesión social.

Escuchar, interpretar y explicar la realidad con rigor, independencia y sensibilidad social es parte de nuestro ADN. Así, esta conversación informativa que toca a su fin en este 2025 confirma que el periódico está más vivo y activo que nunca, y ejerce gracias a sus profesionales un periodismo comprometido con el interés general, atento a las mayorías sin olvidar ni a las minorías ni a los más vulnerables, y fiel a su vocación de servicio público en un contexto de cambios acelerados y desafíos cada vez más complejos.