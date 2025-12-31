Apuesta por la «reindustrialización»

El gobierno local cierra un año marcado por lo que el alcalde, José María Bellido, denomina ya como «la reindustrialización» de Córdoba, con inversiones significativas por la llegada de empresas privadas al calor de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), cuyo contrato central para su construcción acaba de salir a licitación. Así, el alcalde ha sacado pecho de los nuevos proyectos industriales de la ciudad, que suman 1.000 millones de inversión y 2.800 empleos directos. Ghenova Ingeniería fue la última en anunciar que se une a otras firmas como Escribano, Indra, Santa Bárbara, Tess Defense o Grupo Oesía, que ya invierten y generan empleo en la ciudad.

El despegue del aeropuerto, con tres aerolíneas volando a tres destinos diferentes, que a su vez conectan con cientos más, así como la culminación de proyectos patrimoniales como la apertura del Templo Romano, la apertura de nuevos equipamientos como el Centro de Emergencia Habitacional y el Colegio Duque de Rivas, la nueva Casa de la Solidaridad y de programas sociales como el cheque bebé para fomentar la demografía, marcaron también las noticias locales.

La oposición criticó la gestión municipal, las externalizaciones, el «descuido» de servicios y empresas municipales (como Sadeco y Emacsa), y la subida de tasas pese a las mejoras fiscales. También cuestionaron la ejecución lenta de algunos proyectos y la falta de diálogo. Persisten retos en políticas de vivienda, limpieza viaria, periferia y equipamientos deportivos.

Con todo ello, los desafíos estructurales de ciudad, como el acceso a la vivienda, la mejora de los servicios urbanos y la participación política siguen siendo temas centrales del debate público en Córdoba.

En la parte más política del espectro local, Antonio Hurtado anunció que no repetirá como candidato del PSOE en las elecciones municipales de 2027. Hurtado continúa como concejal y portavoz «hasta que el partido lo considere oportuno» pese a no aspirar a la Alcaldía.