Un año en alerta constante

Con el corazón en un puño y siempre alerta. Así puede resumirse el año en Córdoba en materia de sucesos, marcado por la crecida del Guadalquivir en marzo, que puso en vilo a la capital y a buena parte de la provincia; por los incendios forestales de Villanueva del Rey y La Albaida y el incendio que una noche de agosto afectó a una capilla de la Mezquita-Catedral.

La primera gran conmoción llegó el 1 de febrero con el asesinato de Álex Ortega. Un menor fue apuñalado mortalmente en El Arenal por otro joven, un suceso que sacudió al Sector Sur, que se volcó con la familia y clamó justicia.

La lluvia mantuvo a Córdoba en alerta en dos momentos clave. En marzo, las precipitaciones desbordaron el Guadalquivir en zonas como Alcolea, Guadalvalle o la Calahorra. En noviembre, una tromba histórica volvió a anegar barrios enteros. El Corregidor, Almodóvar del Río y Villarrubia fueron los puntos más afectados. El verano estuvo de nuevo marcado por el fuego. En la sierra ardieron 84 hectáreas y fueron evacuadas cerca de 300 personas. Pero el mayor susto lo dejó la Mezquita-Catedral cuando un incendio en una capilla utilizada como almacén se propagó a otras dos. La rápida intervención de los bomberos evitó daños mayores en el principal monumento de la ciudad. Para cerrar agosto, un incendio en Villanueva del Rey calcinó 450 hectáreas.

En el ámbito judicial, avanzó el caso Infraestructuras: la Fiscalía pidió cinco años de prisión para el exjefe de Mantenimiento y 14 de inhabilitación para la excoordinadora, mientras que la Audiencia Provincial absolvió a David Dorado del delito de prevaricación. También se condenó a 16 años de cárcel al autor del asesinato cometido en la calle Platero Pedro de Bares en abril de 2024. Sobre la muerte de los dos militares en Cerro Muriano, el Juzgado Militar cerró la investigación, y Defensa suspendió de sus funciones al capitán, al teniente coronel, a un coronel y a un comandante. Para el capitán y un teniente, el Fiscal Jurídico Militar pide ocho y cinco años de prisión respectivamente, mientras que solicita la absolución del teniente coronel y del comandante. n