¿Quién va a pedir disculpas?

«Dimitir ni dimitir... ¡Dimite tú!» (Rafael Gómez Sandokán).

Pues eso. Ni Mazón, quién sabe si aún de comida de trabajo como aquella en mitad del drama de la dana. Ni Sánchez (¿si necesita más ayuda que la pida?), quién sabe si aún de reflexión. Cinco días para la historia (menuda historia la suya). Cinco días para que Begoña le dijera: ¡tú, dientes, dientes, que les jode! Yo a los juzgados y tú a Paiporta. Y si llueve lodo, ahí se quedan, majestades, y los vecinos, y la tragedia. Ya me batirá las palmas Montero, la hooligan a las puertas de Ferraz, la de los mohines en el Congreso. No pasa nada. No dimite nadie. A Errejón lo echaron. No era para menos. El feminista dictalecciones al que denunciaron por tirar de bragueta con la misma facilidad que desenfunda un pistolero de serie B. Impresentable. Y si nadie dimite (tampoco el fiscal general, ni Ábalos, otrora mano derecha del inquilino de Moncloa, a la sazón amigo de Koldo y Aldama...), pues no lo va a hacer el «puto amo», en palabras de Puente. Mejor pongamos el foco en el aniversario de Franco. ¡De pandereta, oiga! Bananero, como Maduro, que cambia la Navidad de fecha mientras le habla un pajarito. De chiste. Como España, que lo mismo liga en el Mercadona con una piña que normaliza que el prófugo Puigdemont entre en territorio nacional y se escabulla con una gorra a lo Mortadelo y Filemón. Patético. Pero España calla. Habla en el bar. Pero calla. Calla ante Urtasun, un ministro de Cultura (escasa) que elimina el Premio Nacional de Tauromaquia y niega el aplauso a El Juli porque mata toros. Eso sí, le da la mano a herederos del terrorismo que mataba personas. Todo por un sillón. Como el «puto amo». Pero España prefiere discutir que si Broncano o si Motos; se divierte con un Almodóvar que llama guapo a Sánchez, una manera de cosificarlo sobre la que no conocemos opinión de Bardem, y se regodea en la incultura: «El descenso de la notabilidad en España -según miss Cataluña- es un tema que lamentablemente nos está impactando muy fuerte a nuestra sociedad» (sic). Sí está afectando, sí. Incluso a las neuronas. Y todavía se pregunta Sánchez quién va a pedir disculpas. Y esconde la mano. Como tantos.

Suscríbete para seguir leyendo