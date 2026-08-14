'Cuidamos tu verano': los consejos más útiles de las enfermeras de Córdoba para prevenir sustos en vacaciones en un click

El éxito de la experiencia del pasado año, con un vídeos divulgativo en redes sociales el Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba (COE), ha tenido continuación esta temporada. Si en aquella ocasión fue la enfermera Lucía Álvarez la que puso rostro a una breve grabación sobre cómo prevenir y actuar frente a un caso de ahogamiento, este verano son cuatro las compañeras de profesión las que en pocos segundos en redes sociales (X, Instagram y Facebook) dan a conocer qué son y cómo distinguir y actuar ante casos de quemaduras solares, insomnio por causa del calor, picaduras y deshidratación.

Se trata de una campaña bajo el título Cuidamos tu verano, que no tienen desperdicio para conocer, o al menos recordar y volver a tener muy presentes, unos consejos de salud más que útiles en estas fechas.

Quemaduras solares y sueño

Así, Claudia Rivas Cruces es la enfermera (especialista en Familiar y Comunitaria) encargada de explicar, de entrada, que las quemaduras solares no son solo cuestión de tomar el sol sin precaución, sino que también se pueden producir en actividades tan cotidianas como dar un paseo, haciendo deporte o estando en una terraza, por ejemplo.

Las repercusiones negativas para la salud (envejecimiento de la piel y mayor posibilidad de cáncer cutáneo), y consejos como la necesidad del hábito diario de usar fotoprotectores, cubrirse la cabeza o llevar gafas de sol homologadas son algunos de los contenidos del vídeo, grabado en el entorno de la plaza de Las Tendillas.

Por su parte, Carmen Rodríguez Garriget, del distrito sanitario (DS) Córdoba-Guadalquivir y experta en higiene del sueño, es la que presta su imagen al vídeo sobre el insomnio por el calor. Al respecto, Rodríguez recuerda la necesidad de que el cuerpo baje la temperatura para conciliar el sueño, aconsejando estar bien hidratado, cenas ligeras, duchas antes de acostarse, una ventilación indirecta adecuada o el uso de ropa de cama ligera. Muy curiosa la recomendación de evitar el uso de pantallas antes ir a dormir. Un vídeo que no tiene desperdicio y que se encuentra en Instagram.

Picaduras y deshidratación

Carmen Barbero Linares es la enfermera, especialista en Familiar y Comunitaria del área de gestión sanitaria Norte de Córdoba, que habla sobre cómo actuar ante picaduras de medusas comunes o si es una ‘carabela portuguesa o un erizo de mar, además de abejas, mosquitos, avispas, garrapatas... También brevemente recuerda las complicaciones que surgen cuando la picadura la sufre un alérgico a la misma, así como la necesidad de acudir los servicios de urgencias, todo ello entre otros breves pero importantes consejos.

La cuarta filmación subida por el COE de la serie Cuidamos tu verano la protagoniza Pilar Conde Moya, enfermera gestora de casos de residencias del DS Córdoba-Guadalquivir, que sintetiza qué es la deshidratación, por qué afecta más a mayores y bebés, qué síntomas nos deben advertir , cómo ha de tratarse y, sobre todo, prevenirse (beber agua aún sin tener sed, usar ropa ligera, estar en lugares frescos, , etcétera). Su vídeo está en:

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Colaboración abierta

Capítulo aparte, el COE ha querido hacer partícipe a todos los colegiados de esta campaña pidiendo que se sumen con consejos que pueden subir por su cuenta. Así, en Instagram, por ejemplo, se pide que además de colgar el vídeo se siga el perfil oficial del Colegio con mención expresa y etiqueta, además de añadirlo como colaborador (@coe.cordoba) y utilizar el hashtag #CuidamosTuVerano . Por cierto, la participación tiene una pequeña recompensa: una toalla del COE que, más que por su valor en sí, quiere ser una simpática muestra de reconocimiento y afecto por la colaboración.