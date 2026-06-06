Pablo López y Cabra se entregan a una noche de emociones compartidas

La entrega ha sido mutua desde el primer instante. Pablo López se ha volcado sobre el escenario del Auditorio Municipal Alcalde Juan Muñoz de Cabra y el público ha respondido con la misma intensidad en una noche, la de este sábado, en la que emoción, complicidad y música han caminado de la mano. La misma conexión que ya se vivió en el concierto ofrecido en este mismo espacio el 8 de agosto de 2020, con un aforo entonces reducido por la pandemia del covid.

El artista malagueño ha inaugurado el festival Donde brillan las estrellas ante un recinto prácticamente lleno, donde los asistentes han acompañado cada canción con una cercanía que ha convertido el concierto en una experiencia compartida.

A eso de las 22.00 horas, cuando han comenzado a sonar los primeros acordes, ha quedado patente la conexión entre el cantante y el público. Desde ese momento, las voces de los asistentes se han sumado a un repertorio ampliamente conocido, generando una atmósfera de comunión que se ha mantenido durante toda la actuación.

La complicidad con el público, protagonista de la noche

Cabra se ha convertido así en una de las paradas de la gira El Niño en el Espacio, con la que el malagueño ha recorrido la geografía española presentando un espectáculo en el que conviven algunas de las canciones más reconocidas de su trayectoria con composiciones más recientes.

Público asistente al concierto de Pablo López en Cabra. / MORENO

Sobre las tablas, el músico ha vuelto a exhibir las señas de identidad que han marcado su carrera: desde la expresividad al piano hasta una interpretación cargada de sentimiento, pasando por una permanente búsqueda de cercanía.

Lejos de limitarse a encadenar temas, el artista ha construido una actuación dinámica, alternando momentos de intimidad con otros de mayor intensidad. El piano se ha convertido en el eje de una propuesta que ha transitado por distintos registros emocionales, mientras ha mantenido un diálogo constante con el auditorio, compartiendo reflexiones y gestos de agradecimiento que han reforzado la conexión con los asistentes.

Entre las composiciones interpretadas también han tenido espacio algunas de las nuevas creaciones que forman parte de esta etapa artística.

Esdrújula, uno de los momentos más esperados

Especial atención ha despertado Esdrújula, una canción que ha suscitado un notable interés entre sus seguidores y que muestra su evolución musical sin renunciar al carácter íntimo que define su obra. Su interpretación ha vuelto a poner de manifiesto su capacidad creativa para transformar experiencias personales en relatos musicales que conectan con públicos muy diversos.

La actuación de Pablo López ha abierto la programación de Donde brillan las estrellas, festival que continuará el próximo 19 de junio con Niña Pastori. Posteriormente pasarán por el escenario egabrense Miguel Ríos, el espectáculo flamenco Más Jerez de Luis de Perikín, Paz Padilla, agrupaciones del Carnaval de Cádiz y Pastora Soler, además de otras actividades promovidas por colectivos y entidades locales.