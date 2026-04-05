Un abril con grandes nombres de la escena y repleto de estrenos en Córdoba

Abril convierte Córdoba en un gran escenario donde la palabra, el gesto y la emoción se dan la mano para ofrecer un mes repleto de propuestas teatrales. Desde montajes protagonizados por grandes actores hasta estrenos absolutos y espectáculos pensados para disfrutar en familia, la ciudad despliega una programación diversa que invita a mirar, pensar y sentir desde la butaca.

El Gran Teatro concentra algunas de las citas más destacadas del mes, comenzando el 17 de abril con Esencia, una obra de Ignacio García May que sumerge al espectador en un juego enigmático entre realidad y percepción. Sobre el escenario, Juan Echanove y Joaquín Climent dan vida a dos viejos amigos que conversan mientras esperan a un autor que quizá nunca llegue, en una pieza que interpela desde la inteligencia y la profundidad emocional. Apenas un día después, el 18 de abril, el espacio acoge Entregamos, el nuevo espectáculo de Manu Sánchez, un ejercicio de sinceridad y humor ácido en el que el artista se abre en canal para reír y hacer reír, abordando las ironías de la vida con su inconfundible estilo.

El 24 de abril, el Gran Teatro vuelve a levantar el telón con El barbero de Picasso, una comedia de Borja Ortiz de Gondra que recrea la relación entre el pintor malagueño y su peluquero en la Francia del exilio. Entre discusiones apasionadas sobre arte, política o toros, la obra construye un retrato lleno de humor y nostalgia sobre la identidad, la memoria y esa España imaginada que habita en quienes se marcharon.

El 29 de abril, también en el Gran Teatro, se podrá disfrutar de Averno, de la Compañía Marcat Dance, un trance sensorial y transformador en el que los espectadores se sumergen en un viaje físico y emocional. La obra explora la confrontación con las sombras personales y la liberación interior a través de la danza contemporánea, mostrando cómo los siete intérpretes se convierten en espejo y paisaje en su búsqueda de libertad incluso en los lugares más oscuros y desconocidos.

Más teatro

Por su parte, el Teatro Góngora se convierte en espacio para la experimentación y la sensibilidad contemporánea. El 24 de abril acoge el estreno absoluto de Yo soy Yerma, de Juana Casado, una revisión del clásico lorquiano que sitúa a la protagonista al límite de la enfermedad mental, en un psiquiátrico donde se intensifica su lucha interna y su deseo frustrado de maternidad. Una propuesta que reflexiona sobre los roles impuestos a la mujer y que dialoga con la actualidad desde una mirada valiente. Dos días después, el 26 de abril, el mismo escenario abre sus puertas al público familiar con ¡Soy salvaje!, una historia emocionante sobre una niña criada en la selva que deberá enfrentarse al mundo humano para salvar a quien considera su familia. Una obra que combina aventura y mensaje ecológico, invitando a reflexionar sobre la relación con la naturaleza.

Ocio infantil

La programación se completa con las propuestas del Teatro Avanti, que refuerzan la oferta para todos los públicos. Gira el mundo, caracol plantea un viaje iniciático lleno de descubrimientos y cambios, donde un pequeño caracol aprende a comprender el mundo que le rodea, mientras que Peter Pan, el ballet de Nunca Jamás lleva a escena el clásico desde la danza, ofreciendo una experiencia pensada para toda la familia. Ambas funciones tendrán lugar el 19 de abril, a las 12.00 y 18.00 horas, respectivamente.

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Así, abril convierte a Córdoba en un punto de encuentro para el teatro en todas sus formas, desde la comedia al drama, pasando por los clásicos revisados y las nuevas dramaturgias, sin olvidar los espectáculos pensados para los más pequeños. Cada escenario abre una puerta distinta, pero todas llevan a lo mismo: disfrutar de la emoción del teatro en vivo, dejarse atrapar por historias que hacen pensar, reír o emocionarse, y vivir de cerca la creatividad y el talento de los actores y compañías que llenan la ciudad de vida y cultura. Durante todo el mes, el público tendrá la oportunidad de viajar a mundos muy diferentes, de emocionarse con personajes inolvidables y de compartir experiencias que permanecen más allá del telón, recordándonos que el teatro sigue siendo un espacio único para conectar, imaginar y sentir juntos.