La asociación Mucho Cuento celebra su aniversario con el libro de relatos ‘Nocaut’

La Biblioteca Grupo Cántico acogió ayer la presentación de Nocaut, (del inglés Knock Out, en alusión a la capacidad de los cuentos para dejar fuera de combate al lector) la antología con la que la Asociación Cultural Mucho Cuento conmemora su 20 aniversario. El volumen reúne 50 microrrelatos, en su mayoría inéditos, firmados por autores del panorama local y nacional, junto a integrantes de los talleres de la asociación. El acto incluyó la lectura de algunos de los textos y la intervención musical del artista multifacético Pablo Gascot.