ElevArte consolida en El Carpio su apuesta cultural a nivel provincial

No hubo mejor broche de oro para ElevArte, una cita que ya se consolida en el calendario cultural de la provincia en su segunda edición. Con un Concierto Paisaje en la Hacienda Buenavista, en el que intervinieron Juan Antonio Sánchez al piano, Patricio Cámara a la percusión y voz, y Juanma Ruiz al bajo, se ofreció un recorrido sonoro que mezcló música y territorio. Las jornadas cerraron con una experiencia que deleitó al público asistente en un día puramente primaveral, fundiendo el talento artístico con el horizonte carpeño.

Entre los muros de esta antigua almazara, el público disfrutó de una actuación extraordinaria que mezcló flamenco, jazz y emoción en estado puro. La elegancia al piano de Juan Antonio Sánchez, la fuerza de la percusión y la voz de Patricio Cámara y la profundidad del bajo de Juanma Ruiz crearon un paisaje sonoro lleno de duende, esencia andaluza y sensibilidad.

Tras el éxito de la primera edición, ElevArte ha vuelto a demostrar que el patrimonio histórico no es algo estático, sino un lienzo vivo. Durante todo el fin de semana, El Carpio ha servido de escenario para una simbiosis entre diferentes disciplinas. El Ayuntamiento de El Carpio impulsó la convocatoria Intervención artística en el paisaje urbano y natural, atrayendo a un grupo diverso de creadores cuyas miradas contemporáneas han redefinido el entorno.

El sábado se vivió también una jornada especial, reafirmando una vez más que El Carpio es cuna de talento musical, con una gran trayectoria y afición, con Miguel Romero y la familia de jóvenes artistas. Eva Vega, tras su paso como invitada en la primera edición, regresó con una visión multidisciplinar y transgresora, conectando el pensamiento crítico con la creación pura.

Narrativas visuales

El recorrido artístico se nutrió del realismo y la experiencia del escultor José María Serrano, la potencia emocional del muralismo de Almudena Castillejo y la fusión entre graffiti y arquitectura del artista urbano KAOS.

El gran hito expositivo de esta edición recayó en el artista invitado, el pintor Francisco Vera. El académico, reconocido con más de setenta premios nacionales e internacionales, presentó su exposición Etéreo, una muestra donde sus emociones se materializaron en lienzos que invitaron al espectador a una introspección profunda.