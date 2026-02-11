Antonio Llamas Vela reivindica la figura de sor Ana de la Cruz

La iglesia del monasterio de Santa Clara acoge este viernes, a las 19.30 de la tarde, la presentación de Sor Ana de la Cruz Ponce de León, condesa de Feria, una obra editada por la Diputación de Córdoba y firmada por el sacerdote montillano Antonio Llamas Vela.

El acto permitirá dar a conocer un trabajo dedicado a la figura de la condesa de Feria que, posteriormente, sería monja en el convento de Santa Clara de Montilla y cuya trayectoria vital y espiritual ha recobrado actualidad en los últimos años, tras la decisión del Obispado de agilizar su proceso de beatificación.

El libro centra su atención en sor Ana de la Cruz Ponce de León, nacida en Marchena el 3 de mayo de 1527 y fallecida en Montilla el 26 de abril de 1601, «en olor de santidad», una religiosa estrechamente vinculada a la espiritualidad del siglo XVI y al entorno de san Juan de Ávila.

La publicación se suma a una extensa producción bibliográfica de Antonio Llamas Vela, canónigo lectoral de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba y administrador parroquial del Sagrario del templo mayor de la Diócesis, además de fundador y director del Centro Bíblico de Córdoba.

La presentación correrá a cargo de la historiadora Elena Bellido Vela, directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y académica correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, además de gran conocedora de la figura de Sor Ana de la Cruz Ponce de León.