Los Deltonos regresan a Córdoba para presentar sus nuevas canciones

Los Deltonos regresan a Córdoba la semana que viene para presentar sus nuevas canciones. La cita será el sábado 14 de febrero en la Sala Ambigú de la Axerquía, a partir de las 21.30.

Los Deltonos presentarán en Córdoba el vigésimo tercer disco de su carrera, cuyo protagonista es el rock. En él se mezclan, según el mismo grupo explica, distintos ingredientes como el blues rock, el rock clásico, el rock de raíces... En este trabajo se puede encontrar «un potente power-trio, con voces, guitarras, bajo y batería salvo una pincelada de teclados en El color de los tiempos, a cargo de David Llera».

El título del disco, El Futuro, es, según el grupo, «una declaración de intenciones: sí, llevamos lo que llevamos pero escribimos canciones nuevas porque estamos convencidos de que aún no lo hemos dado todo y seguimos y seguiremos haciendo kilómetros».