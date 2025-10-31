Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Certamen 'Luces de Granada'

José Luis Jordano opta a dos Premios de la Imagen 2025

El resultado de este prestigioso certamen de fotografía de carácter internacional se conocerá durante la gala que se celebra hoy

El fotógrafo montillano José Luis Jordano.

El fotógrafo montillano José Luis Jordano. / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Juan Pablo Bellido

Montilla

El fotógrafo montillano José Luis Jordano ha sido nominado en dos categorías —Gráfico y Bebé e Infantil— en los Premios Internacionales de la Imagen Luces de Granada, organizados por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de la capital nazarí. De este modo, la selección de sus trabajos refuerza la proyección de uno de los nombres más destacados de la fotografía profesional en Andalucía.

El resultado del certamen se conocerá mañana, durante la gala que se celebrará en Granada.

