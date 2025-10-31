José Luis Jordano opta a dos Premios de la Imagen 2025

El fotógrafo montillano José Luis Jordano ha sido nominado en dos categorías —Gráfico y Bebé e Infantil— en los Premios Internacionales de la Imagen Luces de Granada, organizados por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de la capital nazarí. De este modo, la selección de sus trabajos refuerza la proyección de uno de los nombres más destacados de la fotografía profesional en Andalucía.

El resultado del certamen se conocerá mañana, durante la gala que se celebrará en Granada.