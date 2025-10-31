Certamen 'Luces de Granada'
José Luis Jordano opta a dos Premios de la Imagen 2025
El resultado de este prestigioso certamen de fotografía de carácter internacional se conocerá durante la gala que se celebra hoy
El fotógrafo montillano José Luis Jordano ha sido nominado en dos categorías —Gráfico y Bebé e Infantil— en los Premios Internacionales de la Imagen Luces de Granada, organizados por la Asociación de Fotógrafos Profesionales de la capital nazarí. De este modo, la selección de sus trabajos refuerza la proyección de uno de los nombres más destacados de la fotografía profesional en Andalucía.
El resultado del certamen se conocerá mañana, durante la gala que se celebrará en Granada.
