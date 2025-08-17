La Almedinilla íbera y romana se disfruta en Festum

El banquete Los placeres de la mesa romana, que tenía como escenario el Coliseo de Almedinilla, cerraba ayer otra intensa jornada de la décimo octava edición de Festum, que desde el pasado día 13 y hasta hoy domingo se está celebrando en distintos enclaves de la localidad de la Subbética.

Participantes en una de las recreaciones matinales que ayer se llevaron a cabo.

El hilo conductor de las actividades programadas son los últimos días de la monarquía romana y, en concreto, Lucrecia, una de las figuras femeninas más significativas de la antigua Roma, hasta el punto de provocar el fin de la monarquía y el nacimiento de la República. Precisamente, el pasacalles con el que se escenificaba la historia de Lucrecia, la patricia violada por Sexto Tarquino, que posteriormente se suicida por cuestión de honor, ha generado multitud de comentarios en redes sociales empañando en cierta medida el arranque de esta edición. Hasta tal punto que el PP de la localidad ha anunciado en un comunicado que pedirán responsabilidades, ya que, a su juicio, «lo que hoy (por el jueves) hemos presenciado es una vergüenza: una manifestación ideológica, feminista y de lucha de clases, metida con calzador en unas jornadas romanas que solo pretende adoctrinar».

Intensa programación

Al margen de esta polémica, la programación de esta nueva edición de las jornadas iberorromanas se está desarrollando con total normalidad y una destacada participación de público, particularmente ayer sábado en el exterior del Museo Histórico-Arqueológico, que se transformó en un cardo romano, en el que se recrearon escenas de la vida cotidiana en una calle de la época con talleres, conferencias, gastronomía, artesanía, etcétera, contándose para ello con la participación de un importante número de asociaciones y colectivos de la geografía española relacionados con esta temática.

También durante ayer sábado se contó con un espacio en el que los más pequeños tomaron parte en talleres lúdico-educativos, representándose varios monólogos en los que se dio vida a distintos personajes de este período.

La programación de esta edición continúa durante toda la jornada de hoy domingo, clausurándose a las 21.00 horas en la Casa de Cultura con la obra Plauto Mix. n