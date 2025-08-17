Incendio forestal en Villanueva del Rey
Cortada la N-432 y desplegado un gran dispositivo del Infoca

Jornadas iberorromanas

La Almedinilla íbera y romana se disfruta en Festum

La localidad de la Subbética acoge hasta hoy domingo la décimo octava edición de sus jornadas centradas en este período histórico.

Representación ayer sábado del monólogo ‘Junia, el dolor de una madre’. | R.C.C.

Representación ayer sábado del monólogo ‘Junia, el dolor de una madre’. | R.C.C.

rafael cobo

Almedinilla

El banquete Los placeres de la mesa romana, que tenía como escenario el Coliseo de Almedinilla, cerraba ayer otra intensa jornada de la décimo octava edición de Festum, que desde el pasado día 13 y hasta hoy domingo se está celebrando en distintos enclaves de la localidad de la Subbética.

Participantes en una de las recreaciones matinales que ayer se llevaron a cabo.

Participantes en una de las recreaciones matinales que ayer se llevaron a cabo.

El hilo conductor de las actividades programadas son los últimos días de la monarquía romana y, en concreto, Lucrecia, una de las figuras femeninas más significativas de la antigua Roma, hasta el punto de provocar el fin de la monarquía y el nacimiento de la República. Precisamente, el pasacalles con el que se escenificaba la historia de Lucrecia, la patricia violada por Sexto Tarquino, que posteriormente se suicida por cuestión de honor, ha generado multitud de comentarios en redes sociales empañando en cierta medida el arranque de esta edición. Hasta tal punto que el PP de la localidad ha anunciado en un comunicado que pedirán responsabilidades, ya que, a su juicio, «lo que hoy (por el jueves) hemos presenciado es una vergüenza: una manifestación ideológica, feminista y de lucha de clases, metida con calzador en unas jornadas romanas que solo pretende adoctrinar».

Intensa programación

Al margen de esta polémica, la programación de esta nueva edición de las jornadas iberorromanas se está desarrollando con total normalidad y una destacada participación de público, particularmente ayer sábado en el exterior del Museo Histórico-Arqueológico, que se transformó en un cardo romano, en el que se recrearon escenas de la vida cotidiana en una calle de la época con talleres, conferencias, gastronomía, artesanía, etcétera, contándose para ello con la participación de un importante número de asociaciones y colectivos de la geografía española relacionados con esta temática.

También durante ayer sábado se contó con un espacio en el que los más pequeños tomaron parte en talleres lúdico-educativos, representándose varios monólogos en los que se dio vida a distintos personajes de este período.

La programación de esta edición continúa durante toda la jornada de hoy domingo, clausurándose a las 21.00 horas en la Casa de Cultura con la obra Plauto Mix. n

El ingrediente secreto que explica por qué nunca podrás hacer un auténtico salmorejo si no estás en Córdoba

El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, domingo 17 de agosto

