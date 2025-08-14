Una exposición rememorala evolución del CIT de la Subbética en su 25 aniversario

Paneles informativos, fotografías históricas, recursos de hemeroteca de medios de comunicación y material de archivo de diferentes etapas componen la exposición temática por el 25 aniversario del Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética.

Hasta el próximo 27 de agosto, esta muestra itinerante permanece instalada en el Palacio de los Condes de Santa Ana de Lucena

El objetivo de esta iniciativa didáctica y de reconocimiento a la trayectoria del CIT reside en transmitir la relevancia de esta asociación como “referente” de la promoción turística en la Subbética cordobesa, tal y como expresaba su presidenta, María Camacho, durante la inauguración que tenía lugar ayer. El Patronato Provincial de Turismo y la delegación de Turismo del Ayuntamiento favorecen este proyecto sobre la evolución de un colectivo integrado por 80 empresas de múltiples sectores.

Camacho rememoró los humildes comienzos del CIT hasta conseguir la consolidación de un trabajo «coordinado» con agentes de los 14 municipios de la zona geográfica.

Entre los logros de mayor impacto, y que aparecen reflejados en la exposición, figuran la internacionalización del destino Subbética, la adaptación al cosmos digital, las campañas vanguardistas de difusión, la habilitación de ampliaciones móviles y las ventas cruzadas.

Fundado en 1999, el Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética aúna a profesionales, empresarios, administraciones y colectivos vinculados con el ámbito del turismo. n