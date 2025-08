-¿Cómo surgió su participación en el nuevo proyecto de cerezas Alhambra por la celebración de sus 100 años?

-Como artista andaluz, siempre me ha gustado cervezas Alhambra, especialmente por su relación con el arte y la artesanía. Me atrae mucho la mirada que tienen, los proyectos que lanzan, los premios que ofrecen... Siempre he estado pendiente de lo que hacían. Este año me invitaron a diseñar una de sus cubiteras y por supuesto que dije que sí. Propusieron desarrollar una pieza que hablara de cómo entendemos la creatividad en el sur, con esa filosofía de hacer las cosas sin prisa, de hacerlo todo con mimo, parando el tiempo. Pensando en todo eso, me vino un refrán: «De estas tierras, estos lodos». Yo le di una vuelta: «De estas tierras, nuestros barros». Quise rendir homenaje a los ceramistas andaluces: la fajalauzas de Granada, la cerámica de Lebrija, la sevillana tradicional, la de La Rambla de Córdoba... y así recreé una serie de monigotes que representan a todos estos artesanos, y con eso armé la cubitera. Un homenaje al trabajo bien hecho, al trabajo sin prisas, con cuidado y amor por la tierra.

-En su obra mezcla cultura popular, humor y arte contemporáneo. ¿Cómo encaja esa mirada en un objeto como una cubitera?

-Me fascina sacar lo cotidiano y volverlo excepcional. Por ejemplo, puedo convertir una cafetera en un símbolo de amor, según cómo la dibuje, cómo la sitúe, o según qué mensaje le asigne. La cubitera es un objeto que está presente en cualquier celebración. Y celebrar los cien años de Alhambra con una cubitera llena de cerveza, rodeado de gente brindando, me pareció un mensaje potente. Que dentro de ese objeto se homenajeara a la cerámica andaluza, cerraba el circulo.

-¿Qué le gustaría que la gente sienta o piense cuando vea su pieza mientras se toma una cerveza esta verano?

-Me conformo con que les saque una sonrisilla. Que les parezca simpática, que les haga gracia el guiño, o que conecten con la historia que cuento. Si alguien ve a uno de mis monigotes retorciéndose mientras hace barro imposible y sonríe, yo ya me doy por satisfecho.

-¿Dónde se pueden conseguir esas cubiteras?

-La colección estará disponible en hipermercados, supermercados y también en la tienda on line de Mahou San Miguel. Es una edición limitada, así que la idea es que estén al alcance del público este verano mientras duren, en espacios donde se celebra sin prisa, como parte del espíritu del proyecto.

-¿Qué tiene el sur como imaginario para un artista como usted?

-Para mí el sur lo es todo. Soy cordobés, viví muchos años en Málaga, y ahora en Sevilla. Andalucía es mi hogar y siento que hay una abundancia tremenda en toda ella: abundancia estética, abundancia personal, abundancia creativa. Me encanta salir fuera, pero siempre acabo volviendo. Incluso cuando me alejo un poco, la echo de menos pronto. Nunca me voy del todo, pero siempre estoy volviendo.

Pablo Little, en una exposición suya en Málaga. / LA OPINIÓN DE MÁLAGA

-¿Cómo es su proceso creativo?¿Cómo pasa de la idea a la obra?

-Siempre voy con un cuaderno. Escribo y dibujo todos los días. Me cuento cosas que no quiero olvidar, y luego vuelvo a ellas. A veces esas notas se transforman en dibujos, o en cerámicas, o en ideas que desarrollar más adelante. Me gusta jugar entre el recuerdo, lo presente y lo que imagino. Ahí es donde aparece Little, en ese espacio donde engrandezco pequeñas historias y transformo lo cotidiano en arte.

-¿Tiene algún artista o referente que lo inspire especialmente, aunque venga de otro ámbito? ¿De dónde bebe Pablo Little?

-Tengo muchos. En el arte visual, la artista japonesa Yayoi Kusama me fascina. También David Hockney, que es como mi pintor favorito podríamos decir. Pero por otro lado, también leo mucho, y también me inspiran la literatura, el cine... pero la verdad, que lo que más me inspira es siempre la vida, vivir el día a día, y los amigos.

El sur es hogar, abundancia y forma de mirar; nunca me voy del todo, pero siempre vuelvo

-Como artista tiene un estilo muy reconocible. ¿Siente que ya ha encontrado su lenguaje propio o sigue evolucionando y explorando cada día?

-Soy autodidacta. Siempre dibujaba cuando no tenía que hacerlo, mientras estudiaba otra cosa. Hasta hace ocho años que decidí dedicarme 100% a esto. Al principio, mi estilo surgió casi sin darme cuenta. Siempre dibujaba en los márgenes. Luego empecé con la cerámica, y todo el mundo del color me explotó la cabeza. Ahora estoy en un momento en el que estoy haciendo otro tipo de arte, más que en la cerámica, en la escultura cerámica, y el dibujo ahora ha pasado a un plano como más de boceto o dibujo preparatorio, que luego se convierte en una obra 3D. Pero sí que siento que mi lenguaje está en continuo cambio. Cada año dibujo distinto, porque cada año también me interesan o me mueven cosas distintas. No tengo un estilo cerrado: lo voy definiendo mientras avanzo.

-Como artista autodidacta. ¿Qué consejo le daría a quienes están empezando en este mundo creativo?

-Ser muy trabajador. Tener claro qué te hace feliz. Al principio todo son noes, pero llega un sí, y ese sí te compensa. Yo he sido muy persistente, he seguido mucho mi intuición. No hay una fórmula exacta, pero si hay una cosa que es vital: hacer lo que te hace feliz, de la manera que te hace feliz. Ese impulso es el que lo mueve todo.

-¿Y en qué está trabajando ahora? ¿Algún otro proyecto en marcha o que esté cociéndose a punto de salir?

-Estoy preparando una exposición a medio o largo plazo, y también otra colaboración con Alhambra, aunque todavía no puedo contar mucho. Además, estoy trabajando en un álbum ilustrado que me gustaría publicar el año que viene. Aunque la verdad, mi proyecto mas inmediato ahora es descansar. Llevo un par de años a tope y me apetece y creo que ya toca parar, paraleer, dibujar sin prisa y volver a conectar. Para crear, a veces también es necesario saber parar.

