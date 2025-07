Fin de fiesta con la diosa de la seis cuerdas y Blind Guardian

El Festival de la Guitarra de Córdoba pondrá esta noche el punto y final a su 44 edición con dos conciertos dedicados a los amantes del rock y el metal. La guitarrista australiana Orianthi, toda una referencia en el panorama actual del blues y el rock, ofrecerá esta noche un concierto en el Gran Teatro mientras que la clausura correrá a cargo de la banda alemana Blind Guardian, que cerrarán el ciclo en el Teatro de la Axerquía.

Blind Guardian clausuran el festival en La Axerquía. | DIRK BEHLA

Orianthi Panagaris (Adelaida, 1985), conocida como la diosa de las seis cuerdas, ha trabajado con leyendas de la guitarra como Steve Vai, Joe Bonamassa, Carlos Santana y, últimamente, con la banda de Alice Cooper. Además, fue la guitarrista elegida para acompañar a Michael Jackson en la gira This is it, aunque aquella gira nunca tuvo lugar por la muerte del cantante. De ascendencia griega, Panagaris aprendió a tocar el piano antes casi de aprender a hablar y la guitarra acústica, a los seis años, dominando la eléctrica a los once. Con solo quince años, tuvo la oportunidad de compartir escenario con el músico Steve Vai, con quien después iría de gira. Es posible que la experiencia fuera detonante para que dejara el colegio y decidiera dedicarse a escribir canciones y a tocar. Tres años después, tocaba con Carlos Santana. Desde entonces, ha compartido escenario con todos los grandes. Su último álbum de estudio salió en 2022 con el nombre de Rock Candy. De voz poderosa, Orianthi combina los grandes riffs y solos de guitarra con su interpretación de los temas que ella misma escribe. A principios de 2025, su nombre saltó a los medios cuando tuvo que abandonar la gira de Alice Cooper por una lesión. En Córdoba, estará acompañada por Justin Andres (bajo y voz) y Elias Mallin (percusión).

La segunda cita de la noche, la que despedirá el festival hasta el año que viene, será en el Teatro de la Axerquía a cargo de la leyenda del metal épico Blind Guardian. Originarios de Krefeld, la banda nació en 1985 y pronto se convirtió en un referente del power metal, destacándose por su fusión de velocidad, complejidad lírica y atmósferas épicas inspiradas en obras de fantasía épica. Desde sus primeros años, la banda se ha distinguido por una identidad sonora que evolucionaría hacia composiciones cada vez más complejas. Desde los años 2000, la banda expandió su audiencia a nivel internacional, tocando por primera vez en América Latina y consolidando una conexión única con sus seguidores. n