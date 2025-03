«'Always' es una canción honesta, una suerte de cerveza artesanal musical»

¿Cómo se siente después del lanzamiento de ‘Always’?¿Qué significa este nuevo single tanto musical como personalmente?

Siempre me pongo bastante nervioso antes de un lanzamiento, pero con muchas ganas de que esté disponible y la gente pueda escuchar la nueva canción. Es un momento que se disfruta mucho también. En cuanto a lo que significa para mí, ha sido el alcanzar un punto en el que he conseguido ser auto suficiente en todo el proceso de producción, todo lo he grabado en mi estudio, mezclado y masterizado. Musicalmente sigo desarrollando el camino que inicié con Cocktails & Dreams, jugando con sintes y beats, buscando sonoridades que me inspiren, tiempos que me muevan y combinándolo todo a mi manera. En lo musical, siempre ando buscando crear la canción que a mí me gustaría escuchar sin parar en mi playlist.

En este trabajo deja atrás su Gretsch acústica y se sumerge en guitarras eléctricas y sintetizadores. ¿Qué le motivó a hacer este cambio?

Se dio por casualidad, mientras grababa el esqueleto de la canción, la guitarra que tenía a mano era la eléctrica, grabe lo que necesitaba con ella, pero con la intención de grabar con la Gretsch para la versión final. Sin embargo, al ir escuchando el resultado, me volvieron a la memoria sonidos que tenia olvidados, y me encanto volver a usarlos y jugar con ellos. Así que al final decidí mantener esas guitarras y no sustituirlas por acústicas. Le da una textura y una atmósfera diferentes a mi anterior trabajo, y eso siempre viene bien.

El tema de la canción se centra en la felicidad que encontramos en lo cotidiano. ¿Qué le inspiró a explorar este concepto?

Siempre digo que las historias y las canciones están ahí para que nosotros las encontremos buscando, es un poco como lo que los escultores dicen del mármol, la escultura ya esta ahí, dentro del bloque macizo, su trabajo es simplemente ir revelándola, con la mayor habilidad posible. Siempre tengo muy presente a Ángel Molina, con quien estudié y una referencia en Córdoba. Cuando nos enseñaba las escalas de blues, decía que era como pasear por el campo, aunque hagamos el mismo camino, cada uno se fija en una flor o se para más en un árbol o en otro. En mi caso, me topo con una combinación de acordes que me mueve, y conforme los voy repitiendo, se va formando en mi mente una imagen, una situación, una atmósfera y empiezan a aparecer los personajes. Jugando con todo eso, se va tejiendo la letra.

Ha trabajado con Juan de Dios Martín en la producción. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Me ha ayudado en este proceso de ser mas independiente con mi estudio, y llevar la producción un paso mas allá de lo que yo hacía hasta ese momento. Como romper y deconstruir, dar textura, grano y personalidad a cada canción.

La canción también tiene un ritmo contagioso que invita al movimiento. ¿De qué manera la base rítmica fue clave para logra la vibra que buscaba?

El ritmo viene de las primeras versiones acústicas de la canción, en la secuencias de acordes de la intro ya llevaba una cadencia bien marcada, muy básica, casi tribal. De manera natural las canciones que hago siempre suelen tener un ritmillo que hace, cuanto menos, que uno vaya marcando el beat, me encanta bailar, supongo que eso tendrá cierta influencia en mi música. Ya en la versión final, solo tuve que reforzar ese compás inicial con unas percusiones y baterías adecuadas.

¿Cómo imagina que los oyentes reaccionaran con ‘Always’?

Van a encontrar música honesta, hecha en casa, una suerte de cerveza artesanal musical. Con un trasfondo un tanto triste al inicio, pero que se torna alegre. La energía de la canción es positiva y seguro que le gustará a quien la escuche. Para mí, la creación artística tiene dos vidas, la del emisor y la del receptor y cada canción es un proceso y tiene un significado propio, pero también cada canción que escucho, según mi momento, adquiere un significado, una razón de ser y a veces no tiene conexión alguna con lo que el autor quería comunicar. Eso me parece maravilloso.

¿Qué proyectos tiene en mente de cara al futuro?

Van a ir saliendo singles de manera regular en los próximos meses. En mayo, octubre y noviembre tendremos nuevas canciones de D’Donnier. Siempre investigando y buscando evolucionar, así que sin duda habrá alguna que otra sorpresa musical.